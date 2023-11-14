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Бюджет Свердловской области на 2024 г. приняли в первом чтении

Бюджет Свердловской области на 2024 г. приняли в первом чтении
Иллюстрация: 2ГИС

«Стабильная экономическая ситуация позволяет нам прогнозировать рост доходов». Документ назвали бюджетом социального развития, его дефицит в сравнении с 2023 г. снизился на 4 млрд руб.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Сегодня, 14 ноября, депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 г. Документ поддержали 38 депутатов, пять выступили против, двое не голосовали. Новый бюджет назвали бюджетом социального развития.

Согласно ожиданиям, доходная часть бюджета составит 407,6 млрд руб. (на 15% выше запланированного в 2023 г.), расходная — 423 млрд руб.

Александр Старков, министр финансов области, заявил:

Стабильная экономическая ситуация в Свердловской области позволяет нам прогнозировать рост доходов областного бюджета, а также уверенно планировать расходную часть. Средств в бюджете достаточно как на социальную поддержку жителей региона, так и на бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию социальных объектов, ремонт дорог и многие другие задачи, повышающие качество жизни в регионе.

Расходы на социальную сферу (62% расходов бюджета) планируется распределить следующим образом:

  • 117 млрд. руб. — на образование;
  • 96,2 млрд. руб. — на социальную политику;
  • 39,8 млрд. руб. — на здравоохранение;
  • 5,3 млрд. руб. — на физическую культуру и спорт;
  • 4,4 млрд. руб. — на культуру. 

Отметим, дефицит бюджета-2024 снизится на 4 млрд руб. по сравнению с прогнозом на 2023 г. Ожидается, что к 2025 г. дефицит станет еще ниже.

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Автор: Александра Клименко
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