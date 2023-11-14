Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.11
92,11
98,53
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В 2024 г. на ЕКАДе стартует новый блок работ

В 2024 г. на ЕКАДе стартует новый блок работ
Иллюстрация: freepik.com

В 2024 г. власти планируют начать расширять его северное полукольцо. Кроме того, должно быть завершено строительство транспортной развязки в районе Базового переулка.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

В Свердловской области в 2024 г. построят и отремонтируют более 200 км дорог, рассказал сегодня во время представления проекта бюджета – 2024 глава региона Евгений Куйвашев. Всего на дорожный фонд планируется потратить 26 млрд руб.

Выступая в Заксобрании, губернатор уточнил, что в следующем году начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАДа и реконструкции транспортных развязок на нем. Ускоренными темпами будет вестись реализация стратегического дорожного проекта, трассы М-12 «Восток», которая будет проложена от Москвы минимум до Красноярска. Движение по участку этой трассы от Казани до Екатеринбурга должно быть запущено уже в 2024 г.

Для этого мы сосредоточим усилия на реконструкции Пермского тракта. Одновременно продолжим работы по модернизации трассы в направлении Тюмени. Будет построено и отремонтировано более 200 километров региональных дорог. Продолжится строительство и реконструкция искусственных сооружений. Завершим крупный проект по строительству транспортной развязки в районе переулка Базовый в Екатеринбурге, — добавил Евгений Куйвашев.

Читайте также: Миллиарды на дорогах и школах: как застройщики Екатеринбурга зарабатывают на госконтрактах

Ранее, напомним, сообщалось, что Управление капитального строительства Екатеринбурга подвело итоги конкурсов на строительство новых дорог и расширение ул. Татищева в Верх-Исетском районе города. На сайте госзакупок сообщается, что контракт на 5,91 млрд руб. получил «Трест Уралтрансспецстрой» («Трест УТСС»), еще на 4,7 млрд руб. заключат договор с «Городским управлением дорожно-строительных работ (ГУДСР)».

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Впервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в ДубаеВпервые за 30 лет. Ростех покажет тяжелый транспортный самолет на выставке в Дубае
  • Чистый отток капитала из России снова вырос в два разаЧистый отток капитала из России снова вырос в два раза
  • Bloomberg сообщил о формировании новой бизнес-элиты в РоссииBloomberg сообщил о формировании новой бизнес-элиты в России
  • Ельцин-центр остался без директораЕльцин-центр остался без директора
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.