В 2024 г. на ЕКАДе стартует новый блок работ

В 2024 г. власти планируют начать расширять его северное полукольцо. Кроме того, должно быть завершено строительство транспортной развязки в районе Базового переулка.

В Свердловской области в 2024 г. построят и отремонтируют более 200 км дорог, рассказал сегодня во время представления проекта бюджета – 2024 глава региона Евгений Куйвашев. Всего на дорожный фонд планируется потратить 26 млрд руб.

Выступая в Заксобрании, губернатор уточнил, что в следующем году начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАДа и реконструкции транспортных развязок на нем. Ускоренными темпами будет вестись реализация стратегического дорожного проекта, трассы М-12 «Восток», которая будет проложена от Москвы минимум до Красноярска. Движение по участку этой трассы от Казани до Екатеринбурга должно быть запущено уже в 2024 г.

Для этого мы сосредоточим усилия на реконструкции Пермского тракта. Одновременно продолжим работы по модернизации трассы в направлении Тюмени. Будет построено и отремонтировано более 200 километров региональных дорог. Продолжится строительство и реконструкция искусственных сооружений. Завершим крупный проект по строительству транспортной развязки в районе переулка Базовый в Екатеринбурге, — добавил Евгений Куйвашев.

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Ранее, напомним, сообщалось, что Управление капитального строительства Екатеринбурга подвело итоги конкурсов на строительство новых дорог и расширение ул. Татищева в Верх-Исетском районе города. На сайте госзакупок сообщается, что контракт на 5,91 млрд руб. получил «Трест Уралтрансспецстрой» («Трест УТСС»), еще на 4,7 млрд руб. заключат договор с «Городским управлением дорожно-строительных работ (ГУДСР)».