Стало известно, кто построит дороги на ВИЗе

Выбраны две компании, которым предстоит до 2027 г. построить дороги в рамках проекта «ВИЗ-Правобережный». Общая стоимость работ составит более 10,6 млрд руб.

Управление капитального строительства Екатеринбурга подвело итоги конкурсов на строительство новых дорог и расширение ул. Татищева в Верх-Исетском районе города. На сайте госзакупок сообщается, что контракт на 5,91 млрд руб. получил «Трест Уралтрансспецстрой» («Трест УТСС»), еще на 4,7 млрд руб. заключат договор с «Городским управлением дорожно-строительных работ (ГУДСР)».

Согласно документам, до осени 2027 г. «Трест УТСС» должен будет провести изыскания и построить три участка ул. Татищева, от Красноуральской до Викулова, от Викулова до Лоцмановых, от Лоцмановых до Юрия Исламова.

ГУДСР будет работать над строительством ул. Юрия Исламова от Татищева до Металлургов, с реконструкцией развязки и на участке ул. Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца.

Также «Трест УТСС» выиграл тендер на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по четвертому этапу (в будущем предполагает расширение улицы Лоцмановых) стоимостью 11,6 млн руб.

Напомним, в этом году городские и региональные власти решили плотно взяться за проект «ВИЗ-Правобережный» — об этом стало известно в марте. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что координировать работу по развитию планировочного района должен специальный орган, который объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.

В конце августа мэрия вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории района. Согласно ему, в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов и Московского тракта появятся жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал», куда переедет правительство области. Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Люди заявили, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки. 6 сентября горожане провели протестный флешмоб на берегу пруда. В итоге было принято решение, что на визовском пруду вместо высотных новостроек появится парк с пирсами.

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