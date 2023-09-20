Администрация Екатеринбурга выделит миллиарды на дороги квартала «ВИЗ-Правобережный»

В микрорайоне, который стали именовать «правительственным кварталом» планируют реконструировать ул. Татищева и Юрия Исламова. Срок сдачи работ — 2027 г.

Объявлен аукцион на расширение улично-дорожной сети в районе перспективного квартала «ВИЗ-Правобережный». Согласно информации на сайте госзакупок, запланирована реконструкция двух крупных участков. Общая начальная цена торгов составляет 10,6 млрд руб.

На реконструкцию ул. Татищева администрация готова потратить 5,9 млрд руб. — ее планируют привести в порядок на участках от ул. Красноуральской до ул. Викулова, а также на участке от ул. Лоцмановых до ул. Юрия Исламова. Работы должны быть выполнены до 15 октября 2027 г.

На реконструкцию ул. Юрия Исламова на пересечении с Татищева мэрия запланировала потратить 4,71 млрд руб. Объект должен быть готов к 15 июня 2027 г.

Ранее DK.RU писал, что власти ищут подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции ул. Лоцмановых — на разработку проекта из городского бюджета выделят 1,2 млрд руб.

Напомним, в этом году городские и региональные власти решили плотно взяться за проект «ВИЗ-Правобережный» — об этом стало известно в марте. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что координировать работу по развитию планировочного района должен специальный орган, который объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.

В конце августа мэрия вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории района. Согласно ему, в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта появятся жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал», куда переедет правительство области. Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Они боятся, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки. 6 сентября горожане провели протестный флешмоб на берегу пруда.