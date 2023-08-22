На ВИЗе планируют расширить еще одну улицу

Сейчас администрация Екатеринбурга ищет подрядчика на разработку проекта реконструкции, который должен гарантировать повышение пропускной способности улицы. Стоимость работ — 1,2 млн руб.

В Екатеринбурге ищут подрядчика на разработку проекта реконструкции ул. Лоцмановых в районе ВИЗ-Правобережный. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. В документе сказано, что обновление улицы должно повысить ее пропускную способность и помочь созданию сбалансированной транспортной инфраструктуры в районе.

На разработку проекта из бюджета города выделят 1,2 млн руб.

Напомним, о развитии ВИЗа-Правобережного власти заговорили в 2022 г. Тогда в администрации рассказали о планах по расширению ул. Татищева, ради чего будет снесено несколько жилых домов, в том числе многоэтажный. В скором времени мэрия планирует провести торги на проектирование расширения ул. Татищева от ул. Красноуральской до Срединного кольца, деньги на это будут запрашивать в областном и федеральном бюджете.

Изначально власти заявили, что снесут только часть дома ради расширения ул. Татищева, но оказалось, что это невозможно. Пока не все жильцы согласны с той ценой, которую им предлагают за квадратные метры, мешающие расширению улицы. Чтобы выкупить все площади, необходимо порядка 500 млн руб.

Напомним, согласно генплану Екатеринбурга, ул. Татищева должна стать полноценным продолжением ул. Ленина.

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