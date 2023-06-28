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Мэрия объявит конкурс на разработку проекта по расширению ул. Татищева

Мэрия объявит конкурс на разработку проекта по расширению ул. Татищева
Иллюстрация: DK.RU

В администрации считают, что как только будет выбран генеральный подрядчик, появится дополнительный аргумент для привлечения к решению вопроса федеральных средств.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга объявит конкурс на разработку проекта по расширению ул. Татищева от Красноуральской до Срединного кольца. Торги по выбору проектировщика намечены на третий квартал 2023 г.

Как пишет 66.RU, ссылаясь на заявление вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова, расширять улицу будут в несколько этапов, работы должны быть завершены к 2027 г.

Как только торги будут завершены и определен генеральный подрядчик на проведение работ, у нас появится дополнительный аргумент для привлечения финансирования из федеральных источников. Эта работа начнется уже к концу 2023 года, — заявил Галямов.

На участке от ул. Красноуральской до Викулова для расширения ул. Татищева нужно будет снести четыре частных и четыре многоквартирных дома, включая пятиэтажку на ул. Заводской, 20. Изначально власти заявили, что снесут только часть дома, однако оказалось, что это невозможно.

Пока не все жильцы домов согласны с той ценой, которую им предлагают за квадратные метры, мешающие расширению улицы. Чтобы выкупить все площади, необходимо порядка 500 млн руб.

Напомним, согласно генплану Екатеринбурга, ул. Татищева должна стать полноценным продолжением ул. Ленина.

Также на DK.RU: Свердловские власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный»

Автор: Александра Клименко
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