«Дальше мы уходим в суды». Мэрии удалось выкупить два объекта на Татищева вместо десяти

По проекту для расширения проезжей части улицы Татищева необходимо снести несколько малоэтажных домов и демонтировать половину пятиэтажки. Однако жильцы отказываются съезжать.

В Екатеринбурге жители домов по улице Татищева отказались покидать свои квартиры. Дома планируют снести для расширения дороги. Об этом на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности рассказал вице-мэр Владимир Гейко, сообщает ЕАН.

По его словам, на выкуп помещений было заложено в бюджете города 100 млн рублей. Но мэрии удалось выкупить только два объекта.

«Дальше мы уходим в суды и в следующем году по решениям судов будем выкупать улицу Татищева. Деньги, надеемся, вернутся в областной бюджет, и потом мы попросим их обратно. Губернатор и правительство пообещали выделить средства», — пояснил Владимир Гейко.

Напомним, что проект по расширению улицы Татищева связан со сносом десяти домов, демонтажем части жилой пятиэтажки и сужением парковой зоны. Отношение к нему сразу не было однозначным.

Мэрия запланировала расширение ул. Татищева в январе 2022 г. Дорога здесь должна стать шестиполосной. Для этого должны быть выкуплены под снос частные дома, а от одного пятиэтажного здания предполагается «отрезать» несколько подъездов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Екатеринбурга.

Область выделила 100 млн. руб на выкуп домов рядом с ул.Татищева. Замглавы Екатеринбурга по архитектуре и градостроительству Рустам Галямов еще в начале года заявлял, что только на выкуп домов на ВИЗе планируется потратить около 500 млн руб.

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