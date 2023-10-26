Миллиарды на дорогах и школах: как застройщики Екатеринбурга зарабатывают на госконтрактах

Миллиардные контракты на новые дороги и государственные здания в Екатеринбурге, скрупулезная работа с понастроенными объектами на окраинах города и другие приключения застройщиков — на DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Строить и строить. Власти утвердили план развития для севера города до 2035 г.

Администрация Екатеринбурга опубликовала Стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 г. с целевыми ориентирами еще на пять лет вперед. Чиновники рассчитывают, что к 2035 г. численность населения района должна вырасти до 297,5 тыс. чел. (в 2021 г. — 263,8 тыс. чел.), средние начисленные зарплаты работников — до 128,7 тыс. руб.

В документе описаны планы по развитию шести микрорайонов: Уралмаша, Эльмаша, Северного, а также Молебки, Ягодного и Садового. Самые заметные новые объекты появятся в первых четырех.

На Уралмаше предполагается построить: поликлинику Детской больницы №15, культурно-досуговый центр (в границах ул. Уральских рабочих — пер. Сосновый — ул. Калинина — Народного Фронта), ФОК (на пер. Сибирский), новый торговый центр (в границах ул. Ильича — пр. Орджоникидзе — ул. Машиностроителей). На Эльмаше хотят возвести: ледовую арену ФОК «Калининец», пристрой бассейна к ФОК спортивной школы №19, сельскохозяйственный рынок (ул. Космонавтов, 100).

Для увеличения числа новых рабочих мест на Уралмаше и Эльмаше планируют также создать два технопарка. Первая площадка для размещения малого бизнеса появится на территории Екатеринбургского завода строительных материалов, вторая — на площадке АО «Желдорреммаш».

В Северном будут построены: гимназия «Арт-Этюд» на 1,1 тыс. учащихся, детско-юношеский клуб в ЖК «Изумрудный бор», автовокзал и транспортно-пересадочный узел (в районе пересечения пр. Космонавтов — ул. Березовой), две новых станции метро (на пересечении пр. Космонавтов с ул. Шефская и Березовая — у ТРЦ Veer Mall и вблизи ЕКАД).

В микрорайоне Молебка к июлю 2028 г. планируют завершить строительство жилого района «Зеленая горка». Предполагается, что его привлекательность вырастет в случае возведения новых станций метрополитена. Ранее о планах их строительства заявлял глава города Алексей Орлов. Как писал DK.RU, проект может быть реализован с привлечением средств бизнеса. Проектированием станции у ТРЦ Veer Mall уже занимается УГМК.

Минпромторг задумал апгрейд промышленной ипотеки

Российский Минпромторг предлагает увеличить размер займов для проектов промышленной ипотеки с 500 млн до 1,5 млрд руб., а срок льготного кредитования — с семи до десяти лет, пишет Коммерсантъ. Соответствующее предложение есть на regulation.gov.ru. Авторы законопроекта при этом ссылаются на поручение президента от 3 сентября 2023 г., которое было сделано после встречи с предприятиями обрабатывающей промышленности — в нем была указана конкретная сумма 1,5 млрд руб. и срок до десяти лет, отмечают в Минпромторге.

Сейчас максимальный размер кредита составляет 500 млн руб., однако его предлагают увеличить исключительно для заемщиков, реализующих проекты развития критически важных технологий, недоступных после февраля 2022 г. Ранее Минпромторг уже предлагал увеличить кредитный лимит до 2 млрд руб. сразу для всех предприятий — инициативы поступали от банков и компаний, однако с учетом ограниченных объемов финансирования промипотеки в 2023 г. было принято решение оставить максимальный объем кредита без изменений.

Новый закон может также расширить применение механизма промышленной ипотеки — займов под 5% годовых на срок до семи лет (для технологических компаний — под 3%). Такие льготные кредиты можно получать не только для покупки производственных объектов, но и для их строительства, модернизации и реконструкции.

В 2023 г. на субсидирование ставок по промипотеке предусмотрено 1,3 млрд руб., это должно обеспечить объем кредитного портфеля не менее 45 млрд руб. В Минпромторге сообщили, что по состоянию на 18 октября заключено 481 кредитное соглашение на общую сумму 44,4 млрд руб., то есть лимит на 2023 год де-факто уже выбран.

Сейчас Минпромторг работает над возможностью увеличения лимитов, ссылаясь на данные банков о потенциальных заемщиках. Известно как минимум о 30 заемщиках, чьи потребности в средствах для строительства, реконструкции или модернизации объектов превышают действующие лимиты — 500 млн руб. и семь лет.

Поправки Минпромторга к правилам субсидирования льготных ставок потребовались в связи с изменением ключевой ставки. Документом также предлагается формула расчета размера субсидии с учетом изменения ставки ЦБ, а также гибкое определение периода возмещения недополученных доходов кредитных организаций. Ведомство оставляет за собой возможность менять требования к банкам по результатам предоставления субсидии. В случае снижения ключевой ставки востребованность промипотеки также снижается и, соответственно, может сократиться количество выдаваемых банками льготных кредитов; при повышении — потребность банка в субсидиях растет. Это позволит проводить выплаты субсидии чаще раза в квартал, указано в пояснительной записке.

Всего в проекте бюджета на 2024 г. на субсидирование ставок в рамках промышленной ипотеки предусмотрено 1,3 млрд руб., в 2025-м и 2026-м — по 294,6 млн руб. При этом дополнительно на эти цели зарезервирован 1 млрд руб.

«Машиноместо может быть источником дохода». Уральский девелопер начал революцию в сфере паркингов в ЖК

Компания «Атомстройкомлекс» запустила систему краткосрочной аренды машиномест в центре Екатеринбурга. Девелопер предлагает платный доступ в закрытый паркинг многофункционального комплекса «Свобода Residence», расположенный на перекрестке ул. Радищева и Шейнкмана. В «АТОМе» сообщили: оплата паркинга осуществляется через мобильное приложение «Parking24» — там можно забронировать машиноместо на срок от часа до суток. Программа построит маршрут до въезда в паркинг, ворота также открываются через приложение. Сервисом уже пользуются посетители предприятий сферы услуг, расположенных в комплексе, отмечают представители девелопера.

В дальнейшем мы рассматриваем возможность развития этой системы по принципу шеринга, когда собственник сможет включить свое машиноместо в общий фонд парковочных мест и сдавать во временную аренду на время своего отсутствия. Так простаивающее днем машиноместо сможет быть источником дохода для владельца, —комментирует Надежда Абакумова, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс».

Сейчас проект действует в тестовом режиме. Известно, что «АТОМ» зарезервировал и временно исключил из продажи 20 мест на первом уровне паркинга «Свобода Residence» для проведения этого эксперимента. В настоящее время компания собирает и анализирует данные о пользовании шерингом. Если опыт окажется позитивным, девелопер рассмотрит возможность распространения принципа бесконтактной аренды на места хранения, коворкинги и другие типы недвижимости.

Контракты на 10 млрд руб. Две компании построят новые дороги на ВИЗе

Управление капитального строительства Екатеринбурга подвело итоги конкурсов на строительство новых дорог и расширение ул. Татищева в Верх-Исетском районе. На сайте госзакупок сообщается, что контракт на 5,91 млрд руб. получил «Трест Уралтрансспецстрой» («Трест УТСС»). До осени 2027 г. компания должна будет провести изыскания и построить три участка ул. Татищева: от Красноуральской до Викулова, от Викулова до Лоцмановых, от Лоцмановых до Юрия Исламова. Также «Трест УТСС» выиграл тендер на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для расширения ул. Лоцмановых (11,6 млн руб.).

Еще на 4,7 млрд руб. заключат договор с «Городским управлением дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Согласно документам, компания будет работать над строительством ул. Юрия Исламова от Татищева до Металлургов (с реконструкцией развязки) и на участке ул. Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца.

Напомним, в этом году городские и региональные власти решили плотно взяться за проект «ВИЗ-Правобережный». В конце августа мэрия вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории района. Согласно ему, в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов и Московского тракта появятся жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал», куда переедет правительство области.

Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Люди заявили, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки. В итоге было принято решение, что на визовском пруду вместо высотных новостроек появится парк с пирсами.

Цена вопроса — 1 руб. Москвичи получили здание гостиницы «Мадрид»

Здание гостиницы «Мадрид» на ул. Машиностроителей арендовала компания из Москвы. Как следует из стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района, объект культурного наследия федерального значения, построенный в первой половине 30-х годов ХХ века, переходит фирме «Гранд-Мадрид». Инвестор стал единственным участником торгов на право заключения договора аренды здания. Он рассчитан на 49 лет и предусматривает ежегодную плату в 1 руб.

Сообщается, что арендатор обязан привести объект в порядок, соблюдая охранные обязательства. В предмет охраны включены: объемно-пространственная композиция, архитектурный стиль, декор фасадов, внутренняя планировка, интерьеры помещений.

О компании «Гранд-Мадрид» известно, что она была зарегистрирована в Москве в мае 2023 г. Основной вид ее работы — «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Бенефициарами бизнеса являются Вадим Биняминов и Гилал Гуршумов.

Напомним, что «Мадрид» уже сдавали в аренду в 2017 г. на 50 лет (тоже за 1 руб. в год) челябинской компании «Великий шелковый путь». В здании предполагалось разместить «Дом дружбы имени Мао» с музеем, рестораном, гостиницей и залом торжественных приемов. Однако компания не выполняла обязательств по реставрации, и договор аренды расторгли в одностороннем порядке.

Добавим, что в Екатеринбурге выставлен на торги еще один объект культурного наследия — «Здание Страховой кассы» на Пушкина. Площадь двухэтажной постройки с подвалом и чердаком составляет 468 кв. м. Цена лота — 48,8 млн.

Бизнес и власти скинулись на еще одну школу в Екатеринбурге

Представители горадминистрации оценили ход строительства новой школы в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Объект возводит компания «Атомстройкомплекс» в квартале ул. Советской, Сулимова, Данилы Зверева и Блюхера. Каркас четырехэтажного здания площадью более 22 тыс. кв. м выполнен на 85%, строители планируют приступить к отделочным работам этой зимой.

После сдачи школы в ней смогут учиться не менее 1,5 тысячи детей. Проектом предусмотрены отдельные спортивные залы для младшего и среднего образовательного звеньев, библиотека, планетарий, актовый зал на 450 мест, мастерские для уроков труда и лаборатории. Известно, что проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

Это эффективный механизм, который позволяет создавать любую социальную инфраструктуру быстрее и в больших объемах, нежели силами одного муниципалитета. Уверен, мы еще не раз используем концессионные соглашения для строительства школ, такие планы уже прорабатываются‎, — отметил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Представители «АТОМа» добавляют: это уже второй опыт сотрудничества уральского девелопера и министерства образования в рамках ГЧП. По тому же принципу сейчас возводится школа № 41 в Верх-Исетском районе, сдача объекта запланирована до конца этого года.

Как показал наш опыт, механизм государственно-частного партнерства позволяет ускорить реализацию инфраструктурных проектов почти вдвое, а также масштабировать объемы строительства социально значимых объектов, — комментирует заместитель директора «Атомстройкомплекса» Александр Копылов.

И добавляет: после сдачи новой школы уральский девелопер в течение еще пяти лет будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта.

В Академическом построят здание суда почти за 1 млрд руб.

Администрация Екатеринбурга объявила тендер, чтобы найти подрядчика, который займется строительством здания суда в Академическом районе в границах проспекта Академика Сахарова — улицы Вильгельма де Геннина — реки Патрушихи. Как следует из данных, опубликованных на сайте «Госзакупки», работы обойдутся в 945,7 млн руб., сообщает «Ъ-Урал».

Предполагается, что здание будет состоять из двух блоков. Подрядчик должен разработать проектную документацию, выполнить инженерные изыскания и построить объект. Площадь земельного участка, где планируется строительство, составляет 15,5 тыс. кв. м. Количество судебных составов районных судей — 20.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 19 октября. Завершить строительные работы планируют в начале 2025 г.

Ранее DK.RU писал, что в Академическом может появиться медицинский хаб из частных клиник.

Новостройки в Новокольцовском превратят в гостиницы

Новые общежития Уральского федерального университета в мийрорайоне Новокольцовском планируют перевести в разряд некатегорийных гостиниц. В них будут размещать гостей мероприятий, которые проводятся в «Екатеринбург-Экспо» и во Дворце водных видов спорта. По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, речь идет о двух из трех строящихся объектах. В университет поступают заявки на расселение посетителей больших ивентов, отметил глава вуза.

Добавим, власти Екатеринбурга пообещали протянуть наземное метро до Новокольцовского. Глава города Алексей Орлов сообщал в своем телеграм-канале, что подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово».

Ранее DK.RU писал, что в 2026 г. в Новокольцовском должен быть построен кампус УрФУ. Общая площадь объекта составит порядка 100 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на обучение восьми тысяч студентов. Основные работы планируется начать в IV квартале 2023 г. Генеральным подрядчиком выступает «Синара-Девелопмент».

В Новокольцовском, куда переносят общежития вуза, решено также возвести технопарк электронной промышленности, который будет тесно взаимодействовать с УрФУ и привлекать на работу и практику студентов, передавал DK.RU.

Уральцы попали в федеральный реестр добросовестных производителей стройматериалов

Продукция уральского строительного холдинга «Атомстройкомплекс» включена в Реестр добросовестных производителей и поставщиков строительной продукции, формируемый в РФ. Известно, что перечень создается совместными усилиями российского Минстроя России, Минпромторга РФ и Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) на базе каталога импортозамещения. В настоящее время в него включены 28 позиций стройматериалов, оказывающих наибольшее влияние на стоимость объекта капитального строительства.

Автор инициативы, НОСТРОЙ, видит задачей проекта верификацию технологических характеристик, которые декларируют производители. Это должно сработать на повышение качества стройматериалов и решить проблему фальсификата на рынке. В «АТОМе» сообщили: предприятия холдинга производят порядка 30% продукции из утвержденного списка строительных материалов и соответствуют заявленным требованиям.

Наличие собственной сырьевой базы, разработка и последующее четкое соблюдение технологического процесса, собственные лаборатории на каждом производственном предприятии холдинга гарантируют качество продукции. Кроме того, все наши предприятия проходят добровольную сертификацию в независимых лабораториях, — отметил управляющий директор компании «Атомстройкомплекс-Промышленность» Борис Овечкин.

Напомним, в холдинг «Атомстройкомплекс» входят 11 промышленных предприятий, которые обеспечивают материалами не только строительное направление компании, но и коллег по цеху. На внешний рынок отправляется от 20% до 90% объема продукции заводов. В числе заказчиков — крупные застройщики и подрядные организации региона, включая рынок ИЖС.

Фото: Pixabay.com/Analogicus, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»