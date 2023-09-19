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В Академическом может появиться медицинский хаб из частных клиник

В Академическом может появиться медицинский хаб из частных клиник
Иллюстрация: DK.RU

Построить его намерена компания из Оренбурга, которая занимается складированием и хранением. Участок под хаб находится на Амундсена у Патрушихи, его площадь более 16 тыс. кв. м.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Компания из Оренбурга «Бизнес парк» выкупила на торгах право аренды земельного участка в Академическом районе на улице Амундсена у реки Патрушиха площадью 16,1 тыс. кв. м на 128 месяцев. Начальная цена составляла 1,7 млн руб., но в ходе торгов выросла до 28,1 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

По данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Бизнес парк» зарегистрирована в Оренбурге и ведет деятельность по складированию и хранению. 50% компании принадлежит Александру Тамаровскому, 35% — Юрию Хаерову, 15% — Михаилу Сорокину.

В Академическом компания планирует построить медицинский хаб, который будет состоять из частных клиник, в том числе и московских, сообщает издание «Квадратный метр».

Отметим, что Академическом также планируется строительство медицинского кластера (это не связанные проекты). Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге все-таки начнут строить НИИ Охраны материнства и младенчества. По проекту он входит в медицинский кластер «Академический», создание которого обсуждается уже десять лет.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге открылся центр эндокринологии. Он работает в партнерстве с Северо-Западным центром эндокринологии (Санкт-Петербург). Предполагается, что коллеги из Санкт-Петербурга будут делиться с уральскими эндокринологами медицинскими разработками, а также принимать пациентов на оперативное лечение в особо сложных случаях. В том числе по программе государственных гарантий. Центр принимает и детей, и взрослых.

Читайте также на DK.RU: «Академический — образец того, как должны строится современные города».

Автор: Татьяна Юстус
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