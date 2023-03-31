В Екатеринбурге открылся центр эндокринологии

Урал входит в число йододефицитных регионов. Здесь распространены заболевания, связанные с патологиями щитовидной железы. Новая клиника должна сделать эндокринологическую помощь доступнее.

«Уральский центр эндокринологии» открылся на Машинной, 1. Он работает в партнерстве с Северо-Западным центром эндокринологии (Санкт-Петербург).

Наша главная цель — предоставить пациентам возможность, минуя долгие ожидания в поликлиниках и сложные маршруты, получить качественную эндокринологическую помощь, в том числе экспертного уровня, — говорит руководитель центра, доктор медицинских наук, профессор Алексей Кияев.

Предполагается, что коллеги из Санкт-Петербурга будут делиться с уральскими эндокринологами медицинскими разработками, а также принимать пациентов на оперативное лечение в особо сложных случаях. В том числе по программе государственных гарантий.

Центр принимает и детей, и взрослых.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге все-таки начнут строить НИИ Охраны материнства и младенчества. Создание медицинского кластера в Академическом, в который должен войти и новый комплекс НИИ ОММ, обсуждается более 10 лет. В феврале Правительство России выделило региону часть необходимой суммы.

Напомним, что в ноябре 2022 г. Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» открыл в центре Екатеринбурга консультативно-диагностическую поликлинику с отделением диагностики и лечения глаукомы. Большая часть ее пациентов получает помощь по полисам ОМС.