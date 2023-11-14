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Евгений Куйвашев пообещал увеличить в 2024 г. расходы на социалку

Евгений Куйвашев пообещал увеличить в 2024 г. расходы на социалку
Иллюстрация: Департамент информационной политики

Губернатор Свердловской области представил проект регионального бюджета в Заксобрании. На социальные нужды планируется направить 60% расходной части.

#НОВОСТИ

В 2024 г. расходы на социальную сферу в Свердловской области вырастут на 20 млрд руб. об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев во время презентации проекта бюджета в Заксобрании. Всего на социальные нужды в 2024 г. планируется потратить 263 млрд руб., это 60% расходной части бюджета. 96 млрд рублей будет потрачено на социальную защиту и поддержку населения, пишет JustMedia.

Куйвашев сообщил, что в целом расходная часть бюджета в следующем году будет увеличена на 423 млрд руб. Это оптимистичный прогноз, связан он с тем, что за десять месяцев 2023 г. удалось исполнить план по бюджетным доходам на 100%.

Особо хочу отметить сложившуюся в Свердловской области систему социальной поддержки семей с детьми, в рамках которой порядка 370 тысяч семей охвачены мерами господдержки. Считаю важным достижением последних 10 лет двукратный рост количества многодетных семей — до 68 тысяч. Чтобы поддержать такие семьи, с 2012 года предоставлено почти 100 тысяч сертификатов на областной материнский капитал. В следующем году планируем выдать еще восемь тысяч сертификатов, — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее DK.RU писал, что бюджет Екатеринбурга-2024 может вырасти на 18%. По предварительным данным, в следующем году доходы казны составят 76,5 млрд руб. (в 2023 г. — 64,2 млрд руб.), расходы — 78,5 млрд руб. (в 2023 г. — 66,2 млрд руб.). Как и в прошлом году, дефицит бюджета составит 2 млрд руб.

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Автор: Александра Клименко
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