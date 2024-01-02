Водителей в Свердловской области предупредили о сложностях на трассах

Резкое похолодание, пришедшее в регион в первые дни нового года, грозит сложностями автомобилистам. На дорогах возможны наледь, изморось, снежные накаты.

ГИБДД Свердловской области предупреждает граждан о сложной ситуации на дорогах. Из-за резкого похолодания на трассах может быть изморозь, гололед и снежные накаты.

Автомобилистов и пешеходов просят быть очень осторожными, внимательно относиться к выбору скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию между транспортом.

По данным синоптиков, со 2 по 4 января в Свердловской области в некоторых районах ночью и утром будет до -40 -42°С, в Екатеринбурге сегодня похолодает до -27 -30°С.

Напомним, накануне DK.RU сообщал, что до конца каникул в регионе действует режим повышенной готовности.