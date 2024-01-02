Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.12
89,68
99,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Водителей в Свердловской области предупредили о сложностях на трассах

Водителей в Свердловской области предупредили о сложностях на трассах
Иллюстрация: freepik.com

Резкое похолодание, пришедшее в регион в первые дни нового года, грозит сложностями автомобилистам. На дорогах возможны наледь, изморось, снежные накаты.

#НОВОСТИ

ГИБДД Свердловской области предупреждает граждан о сложной ситуации на дорогах. Из-за резкого похолодания на трассах может быть изморозь, гололед и снежные накаты.

Автомобилистов и пешеходов просят быть очень осторожными, внимательно относиться к выбору скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию между транспортом.

По данным синоптиков, со 2 по 4 января в Свердловской области в некоторых районах ночью и утром будет до -40 -42°С, в Екатеринбурге сегодня похолодает до -27 -30°С.

Напомним, накануне DK.RU сообщал, что до конца каникул в регионе действует режим повышенной готовности.

 

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Совет директоров «Магнита» избрал гендиректором бывшего топ-менеджера HeinekenСовет директоров «Магнита» избрал гендиректором бывшего топ-менеджера Heineken
  • Заплатит ли МТС $1 млрд за «голую вечеринку»? Иншаков подал иск к сотовому операторуЗаплатит ли МТС $1 млрд за «голую вечеринку»? Иншаков подал иск к сотовому оператору
  • ТОП-30: главные люди Урала 20/23. Предприниматели и визионерыТОП-30: главные люди Урала 20/23. Предприниматели и визионеры
  • «Во внутреннем туризме надо делать ставку на города-миллионники, во внешнем — на Китай»«Во внутреннем туризме надо делать ставку на города-миллионники, во внешнем — на Китай»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.