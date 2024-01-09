В Екатеринбурге почтят память чудотворца Василиска Сибирского
11 января в Спасском храме Ново-Тихвинского женского монастыря проведут день памяти в честь святого преподобного Василиска Сибирского, который почитается на Урале как чудотворец.
В ХХ веке многие почитали святого Василиска, но в годы советской власти было сделано все для того, чтобы этот подвижник был забыт. Часовню над могилой святого старца разрушили, а на ее месте возвели гаражи.
Спасским мужским и Ново-Тихвинским женским монастырями Екатеринбурга были организованы поиски места захоронения старца Василиска. Эти поиски увенчались успехом: в 2000 г. братьями Спасского монастыря обретены мощи старца и помещены в Спасском храме Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге. 11 января 2004 г. состоялось его канонизация в лике преподобных местночтимых святых Екатеринбургской епархии.
200-летие со дня смерти святого Василиска и 20-летие канонизации отметят в храме особенно торжественно, прихожан ждет теплый и светлый праздник.
В 8:00 начнется Божественная литургия, а после нее каждый получит вкусное угощение, приготовленное руками монахинь, и запоминающийся подарок.
Вечером праздник продолжится. Посетителей ждет экскурсия о преподобном Василиске и молебен перед его мощами, на который можно подать записку со своим именем и именами родных и близких. Начало в 17:00. После молебна также всех ждут подарки и угощение.
Адрес храма Всемилостивого Спаса: Екатеринбург, Бисертская, 12а.
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