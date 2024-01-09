В Екатеринбурге почтят память чудотворца Василиска Сибирского

Святой Василиск (в миру Василий Гаврилович Гаврилов), родился около 1740 г., жил отшельником в лесах больше шестидесяти лет и был великим молитвенником. На Урале он провел последние двадцать лет своей жизни, скончался в го­ро­де Ту­рин­ске 11 января (29 декабря по старому стилю) 1824 г. и был по­хо­ро­нен в Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ском Ту­рин­ском мо­на­сты­ре.

В ХХ ве­ке мно­гие по­чи­та­ли свя­то­го Ва­си­лис­ка, но в го­ды со­вет­ской вла­сти бы­ло сде­ла­но все для то­го, чтобы этот по­движ­ник был за­быт. Ча­сов­ню над мо­ги­лой свя­то­го стар­ца раз­ру­ши­ли, а на ее ме­сте воз­ве­ли га­ра­жи.

Спас­ским муж­ским и Но­во-Тих­вин­ским жен­ским мо­на­сты­ря­ми Ека­те­рин­бур­га бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны по­ис­ки ме­ста за­хо­ро­не­ния стар­ца Ва­си­лис­ка. Эти по­ис­ки увен­ча­лись успе­хом: в 2000 г. бра­тья­ми Спас­ско­го мо­на­сты­ря об­ре­те­ны мо­щи стар­ца и помещены в Спасском храме Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге. 11 января 2004 г. состоялось его канонизация в лике преподобных местночтимых святых Екатеринбургской епархии.

200-летие со дня смерти святого Василиска и 20-летие канонизации отметят в храме особенно торжественно, прихожан ждет теплый и светлый праздник.

В 8:00 начнется Божественная литургия, а после нее каждый получит вкусное угощение, приготовленное руками монахинь, и запоминающийся подарок.

Вечером праздник продолжится. Посетителей ждет экскурсия о преподобном Василиске и молебен перед его мощами, на который можно подать записку со своим именем и именами родных и близких. Начало в 17:00. После молебна также всех ждут подарки и угощение.

Адрес храма Всемилостивого Спаса: Екатеринбург, Бисертская, 12а.