На месте монастыря экс-схиигумена Сергия открылось представительство Нижегородской епархии

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) и Священный синод РПЦ передали территорию бывшего Среднеуральского женского монастыря под подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

О передаче территории бывшего Среднеуральского женского монастыря под подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской епархии просил патриарха митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Соответствующий рапорт готовил и нижегородский митрополит Георгий.

Священный синод РПЦ просьбу митрополитов удовлетворил.

Открыть подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской епархии на территории Екатеринбургской епархии в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря (ныне Архиерейское подворье Покрова Пресвятой Богородицы города Среднеуральска Екатеринбургской епархии), — написано в постановлении.

Напомним, что основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) навлек на себя гнев Екатеринбургской епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы, несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства, а затем и вовсе лишили сана, вернули мирское имя и отлучили от церкви.

29 декабря 2020 г. силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь, а его основателя задержали.

В 2021 г. Сергия приговорили к 3,5 года тюрьмы за нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Суммарно (по частичному сложению предыдущего приговора и вынесенного сегодня) он получил семь лет колонии общего режима.

В феврале 2021 г. Свердловский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Екатеринбургской епархии и признал собственностью церкви храм «Спорительница хлебов» на территории Среднеуральского женского монастыря.

В январе 2023 г. суд вынес экс-схиигумену Сергию новый приговор: его признали виновным в возбуждении ненависти.