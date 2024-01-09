Коррупционный скандал. Трех офицеров управления «М» ФСБ обвинили во взятках на ₽5 млрд

Их связывают со скандальным делом против топ-менеджеров Merlion, у которых вымогали по 5 млрд руб. за прекращение уголовного дела. В состав предполагаемого ОПС входят высокопоставленные силовики.

Следователи СК обвинили в покушении на получение взяток на сумму более 5 млрд руб. трех офицеров ФСБ, которые работают в управлении «М» (контрразведка и противодействие коррупции в силовых ведомствах), об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Обвиняемых связывают со скандальным делом против топ-менеджеров Merlion. Силовики раскрыли их имена:

Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления «М» ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд руб., — сказал собеседник агентства.

Собеседник добавил, что обвиняемые офицеры признали обвинение, пошли на сделку со следствием и сдали соучастников:

Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления, они находятся под домашним арестом. Ушаков взят под стражу, — заключил собеседник агентства.

Как рассказывал DK.RU, в октябре 2020 г. троих совладельцев компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по обвинению в организации покушения на экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. Позже выяснилось, что топ-менеджеров оговорили, Вячеслава Симоненко задержали в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств и даче ложных показаний.

Следствие выяснило, что пока Карчев, Мангутов и Абрамов были под стражей, представители силовых ведомств организовали вымогательство 5 млрд руб. у каждого из участников дела.

В состав предполагаемого преступного сообщества входит несколько высокопоставленных силовиков. Например, в ноябре 2023 г. по делу компании Merlion задержали и допросили экс-руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве Сергея Ромодановского (сын бывшего главы ФМС — генерала Константина Ромодановского) и бывшего руководителя Хорошевского отдела Следственного комитета Рустама Юсупова.

«Коммерсант» пишет, что вместе с ними по делу проходят старший инспектор отдела проверок управления кадров СКР, в прошлом сотрудник ФСБ России Александр Киреев, следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексей Неснов, помощник следователя Денис Николаев и даже адвокаты акционеров Merlion, которые пытались выступать посредниками между бизнесменами и силовиками. Также следствие нашло доказательства того, что среди участников ОПС были Виталий Качур и его сын, экс-сотрудник СКР Кирилл Качур.

Целью сообщества являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений — хищений путем мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК) имущества, принадлежащего лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, вымогательства у них взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК), фальсификации доказательств по уголовному делу (ст. 303 УК), привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц (ст. 299 УК), незаконного заключения (ст. 301 УК) их под стражу и иных преступлений, — говорится в деле.

Добавим, что управление «М», которое оказалось в центре коррупционного скандала, было создано в ФСБ в 1999-2000 гг. Оно занимается контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, СК и других силовых ведомствах.