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Ген уральского предпринимательства: ирбитский купец Дмитрий Зязин

Бывший жилой дом купца Зязина в Ирбите
Бывший жилой дом купца Зязина в Ирбите. Иллюстрация: DK.RU

Может, он и не обладал широтой души, и книг читал мало, зато знал цену деньгам и в свое время был самым богатым человеком Ирбита. Хотя эта история стремительного взлета закончилась трагически.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#СВОЕ ДЕЛО

Дмитрий Васильевич Зязин — самый знаменитый и богатый купец Ирбита. В 2021 г. Ирбитской городской думой учреждена медаль «За благотворительность» имени ирбитского купца Д.В. Зязина. Кажется, здесь особенно гордятся тем, что в 1914 г. Зязин лично давал заем екатеринбургскому голове на нужды города — 100 тыс. руб. под 7% годовых.

В спецпроекте «Ген уральского предпринимательства» мы стараемся ответить на вопросы — откуда взялись уральские купцы, благодаря чему разбогатели и чем из их наследия мы пользуемся до сих пор.

Особенно интересен психологический портрет их личности — черты характера, привычки, темперамент. Потому что это дает представление об уральских предпринимателях в ретроспективе. А есть ли между современными бизнесменами и купцами 19 века что-то общее — это уже другой вопрос. Может быть, вы что-то и увидите. Наша задача — показать, как это было.

DK.RU обратился к историку, краеведу и журналисту города Ирбита Светлане Ураловой.

Ген уральского предпринимательства: ирбитский купец Дмитрий Зязин 1

— Равных Дмитрию Зязину по размеру накопленного капитала в Ирбите не было, хотя в детстве он повторил судьбу практически всех ирбитских мальчишек: три класса школы и карьера мальчика на побегушках у местных лавочников. После нескольких лет работы купец, на которого он работал, делает его приказчиком в своей лавке: Дима Зязин отличался ответственностью и сообразительностью. На тот момент ему было около 15 лет.

Хозяин был им доволен, но Диме этого было мало. Он уже понимал, как все работает, и хотел открыть свое дело. Первоначального капитала у него не было, но помогли другие качества.

Будучи обычным ирбитским мещанином, он разместил в губернской газете объявление о том, что некий молодой купец третьей гильдии желает жениться на купеческой дочери: «Внешность и возраст не имеет значения, но претендентка должна выслать ему торт и три хлеба».

Хлеб и торты пошли нескончаемым потоком (замуж-то хочется, а возможности искать мужей провинциальные купеческие дочери в большинстве случаев не имели). И Дмитрий Зязин стал вовсю распродавать девичьи подарки. Так начался его бизнес. После начал торговать мукой, крупой, солью. Позже строил или покупал гостевые дома, у него были два винокуренных завода и паровая мельница.

Ген уральского предпринимательства: ирбитский купец Дмитрий Зязин 2Дом Зязина, построенный в Ирбите на улице Екатеринбургской в 1879 г., до сих пор стоит на своем месте (сейчас в нем и бывшей лавке располагается Центральная библиотека)

Способности Дмитрия Зязина к предпринимательству, возможно, наследственные или приобретенные в процессе воспитания. С этой точки зрения интересно посмотреть на его отца. О нем мало что известно, но факты из его жизни говорят, что он не был простым человеком.

Согласно документам, Василий Зязин сам выкупил себя из крепостничества у помещицы Тепловой в 1850 г. Далее мы видим, что он записан в книгу Ирбита в 1855 г. как служащий по письменным делам. К тому времени он уже являлся владельцем каменного дома стоимостью в 3 тыс. руб. (корова стоила тогда 12-16 руб.). Где бывший крепостной взял такие деньги — вопрос до сих пор открытый.

По данным БТИ, в 1879 г. Зязин младший построил дом и лавку. Заводы (вероятно) у него уже были. Когда был построен доходный дом, доподлинно неизвестно. Позднее рядом были возведены склады, вероятно, тоже его. Вообще доходных домов у него было от 20 до 40, по разным источникам.

Ген уральского предпринимательства: ирбитский купец Дмитрий Зязин 3Склады Дмитрия Зязина

О нем вспоминают как о человеке крайне скупом. Все члены семьи работали на общее дело. Сыновья работали приказчиками, старшая невестка — бухгалтером. Будучи самым богатым человеком города, в ярмарочные дни он сдавал под комнаты даже собственный дом, заставляя семью тесниться на подвальном этаже. Одежду, обувь и все, что нужно для хозяйства, для всей семьи покупал сам один раз в год, в последний день ярмарки по бросовым ценам.

Сам работал очень много. Вставал в пять утра, ему запрягали лошадь, и он ехал на винокуренные заводы. Затем — на свою мельницу и там расторговывался, потом смотрел доходные дома, обедал дома и ехал на заседание Городской думы. Он был гласным Думы. Несмотря на то, что его даже дразнили за жадность, он был купеческим старостой города Ирбита.

Все знали, что если где-то что-то строится, то Зязина надо назначить ответственным наблюдателем, потому что «за свое он последний гвоздь достанет из застройщика». На вечерние заседания Думы никогда не ходил. В восемь вечера ложился спать.

В Ирбите до сих пор помнят многие крылатые выражения Дмитрия Зязина — они ушли в народ. Одно из таких (за остальными съездите на экскурсию) появилось, когда к нему подошли с кружкой на пожертвования, и он бросил двугривенный. «Что же вы, Дмитрий Васильевич, так мало даете, сынок ваш Александр серебряного рубля не пожалел», — сказали ему, чтобы пристыдить. На что он, не смущаясь, ответил: «Ему можно рубли бросать, у него отец — мильонщик, а я — сирота». 

Ген уральского предпринимательства: ирбитский купец Дмитрий Зязин 4Над лавкой до сих пор сохранилась кованая надпись «Зязина»

Поскольку Зязин торговал мукой, однажды ему стало мало ирбитских мельниц-ветряков: они давали не то качество муки, которое уже требовалось в то время. Чтобы торговать мукой высшего сорта, ему приходилось возить свое зерно на екатеринбургскую мельницу — двойные накладные расходы! Конечно, он стал думать о том, как построить свою паровую мельницу.

Екатеринбургские мукомолы, узнав, что некий Зязин в Ирбите собирается составить им конкуренцию, пригласили его к себе на разговор. Это реальная история, и в интерпретации современников Зязина разговор был примерно такого содержания:

— Мельницу строить будешь?
— Буду!
— А ты не строй…

Пауза.

— Что у тебя уже построено?
— Фундамент.

Пауза.

— Давай мы его у тебя выкупим на год, и ты год не будешь строить.

Он взял деньги и ровно год не строил. Потом, как только договор закончился, дата в дату возобновил строительство. И его опять приглашают к себе екатеринбургские мукомолы.

— Что там у тебя?
— Я уже построил пять этажей.
— Давай так, мы у тебя их выкупим, а ты не строй еще год.
— Ладно.

Через полгода по надуманному поводу он ссорится с ними, обнуляет договоренность, а на полученные деньги покупает за границей самое современное оборудование для паровой мельницы, и она начинает работать.

Ген уральского предпринимательства: ирбитский купец Дмитрий Зязин 5Мельница Дмитрия Зязина, Ирбит. Фото: commons.wikimedia.org

За муку высшего качества он получает серебряную и золотую медаль для ношения на шее, которые запечатлены на портрете. Медаль называется «За усердие». Это государственная награда. Денег к тому времени у него было необыкновенное количество. Такого столпа в те времена могла сдвинуть только революция.

В феврале 1918 г. большевики конфисковали у Зязина мельницу, а затем все дома и остальное имущество. 26 июля 1918 г., спустя несколько дней после расстрела царской семьи в Екатеринбурге и Алапаевске, Дмитрия Зязина и его сына Александра расстреляли вместе с двадцатью другими богатыми и влиятельными людьми города. До расстрела их должны были отправить в Екатеринбург, но 25 июля город пал под натиском красных. Еще одному сыну и дочери Зязина удалось избежать казни.

Место расстрела самых влиятельных людей Ирбита установлено, и его показывают туристам.

Ирбитчан разозлила эта казнь. После этого события многие горожане записались в армию белых. Человека, поставившего подпись под расстрельным списком, взяли в плен, пытали и казнили в сентябре того же года.

В 1920 г. советская власть национализировала дома Зязина, оставив дочери Зязина Хомутовой из всего хозяйства занимаемые ею две комнаты. Судьба второго сына пока остается неизвестной.

Более подробно о личной жизни Дмитрия Зязина, о его делах и семье Светлана Уралова может рассказать вам на экскурсии по Ирбиту.

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Автор: Татьяна Юстус
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