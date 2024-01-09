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30 тысяч екатеринбуржцев остались без тепла. Прокуратура проверит поставщика ресурсов

30 тысяч екатеринбуржцев остались без тепла. Прокуратура проверит поставщика ресурсов
Иллюстрация: ru.freepik.com

Из-за высокого износа в котельной на Вторчермете сломался котел. В результате сотни домов, восемь детских садов и две школы в Екатеринбурге в течение трех дней оставались без отопления.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в отношении компании «Т-Плюс» в связи со снижением параметров теплоснабжения в домах на Вторчермете и Уктусе.

Проблемы в котельной «Южная» начались 6 января, из-за чего температура отопления в домах упала. К утру 7 января аварию устранили, но вечером 8 января вышел из строя один из двух котлов. В 25-градусные морозы без тепла остались 234 дома, восемь детсадов и две школы.

Аварии у нас случаются везде и на всем, износ высокий. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях, что там случилось сейчас выясняют специалисты. Главное сейчас причину аварии устранить, нормализовать теплоснабжение на жилом фонде, — прокомментировал ситуацию замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко (цитата по JustMedia.ru).

Сейчас ремонтные работы в котельной завершены, оборудование запущено в эксплуатацию. 

Котельная «Южная» (бывшее ООО «ТЭК Чкаловский») перешла под управление «Т-Плюс» осенью 2023 г. Предыдущий собственник не подготовил объект к отопительному сезону и демонтировал часть резервного оборудования.  

Ранее DK.RU сообщил, что в 2024 г. в Екатеринбурге подорожают отопление, вода, вывоз мусора. Повышение будет ощутимым: стоимость отопления в большей части Екатеринбурга увеличится на 9,6%, вывоз твердых коммунальных отходов — на 9,6%–13,6%.

Автор: Виктория Говорковская
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