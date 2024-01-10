«Распихали по карманам и поехали». Минфин ограничит вывоз золота из России для физлиц

Инвестиционное золото стало альтернативой покупки долларов и евро, которых в стране мало: россияне везут слитки за границу и продают там за валюту. Минфин и таможня недовольны таким положением дел.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о кратном росте вывоза золота физлицами из России, пишет «Коммерсант». Граждане везут за границу слитки и ценные монеты:

Мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим 7% — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали.

Сейчас Минфин готовит проект по ограничению экспорта золота физлицами.

Там будут фиксированные объемы... Предполагается, что это будет именно номинал, он довольно небольшой, какой, не скажу пока, — уточнил Моисеев.

Новый документ должен быть опубликован к концу первого квартала 2024 г.

Напомним, что интерес к золотым слиткам вырос после отмены в марте 2023 г. НДС на их покупку (20%), позже правительство отменило уплату подоходного налога от продажи золота на 2022–2023 гг.

В итоге спрос на слитки вырос в десятки раз, граждане используют инвестиционное золото в качестве альтернативы покупки валюты, которой в стране мало: россияне везут слитки за границу и продают там за местную валюту.

Глава банка «Реалист» Владимир Эльманин подтверждает рост спроса на слитки, но отмечает, что банки «только продают золото»:

Как его дальше используют, кредитные организации видят. Если вывозить не через физлиц, то нужно заплатить пошлину от 5% до 7%, граждане пользуются образовавшимся пробелом.

Сейчас законодательство ЕАЭС не требует обязательного таможенного декларирования золота, вывозимого физлицами для личного пользования.

Как пишет издание, только в 2022 г. физлица купили более 75 тонн золота, что в 15 раз больше, чем в 2021 г. По итогам 2023 г. граждане приобрели также порядка 75 тонн золота. Наибольшим спросом при этом пользуются килограммовые слитки. При этом управляющий партнер «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский подчеркивает, что продажа слитков в других странах чаще всего происходит беспрепятственно:

Реализация золотых слитков гражданам в большинстве стран осуществляется в целом свободно, никаких лицензий на это не требуется.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин уточнил, что в личных целях без декларации граждане могут вывозить из России золото стоимостью не более €10 тыс. и весом до 50 кг, если летят самолетом:

При наличии заполненной декларации, договора купли-продажи слитка и документов, которые подтверждают его пробу и вес, можно вывозить в личных целях золото ценой до €25 тыс. Все, что свыше, в личных целях физлицом вывезено законно быть не может, металл могут изъять, а человека привлечь даже к уголовной ответственности за контрабанду.

Однако граждане не всегда сообщают об объемах провозимого золота и проходят по зеленому коридору в зоне таможенного контроля, хотя это и чревато последствиями:

Причина недекларирования больших объемов вывозимого золота может объясняться нежеланием платить пошлины. Для физлиц это 30% от суммы сверх норматива, или €4 за килограмм сверх нормы. С учетом роста стоимости золота и снижения курса рубля вывоз незадекларированного золота дороже €10 тыс. через границы стран союза имеет исключительно высокие риски уголовной ответственности, — добавляет эксперт.

DK.RU рассказывал, что в декабрь 2023 г. цены на золото превысили исторический максимум в $2150 за унцию. Аналитики CNBC считают, что в 2024 г. золото будет торговаться выше $2200 за унцию, и это может стать новым рекордом