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Исторический максимум: цена золота ставит рекорды и продолжает расти

Исторический максимум: цена золота ставит рекорды и продолжает расти
Иллюстрация: РИА Новости

Политику по поводу золотовалютных резервов в 2024 г. может скорректировать даже Федрезерв США, а 24% всех центральных банков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев.

#НОВОСТИ

Золото традиционно растет в цене в периоды экономической и геополитической нестабильности благодаря статусу надежного защитного актива, считают аналитики. Декабрь 2023 г. подарил нам цены на золото, превысившие исторический максимум в $2150 за унцию. По данным телеканала CNBC, его стоимость растет уже второй месяц подряд на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС и ожидаемого снижения процентных ставок. 

Стоимость золота на спотовом рынке в понедельник, 4 декабря, превысила отметку в $2150 за унцию, достигнув рекорда. На максимуме за день драгметалл торговался по $2152,3 за унцию, что почти на 3% выше цены закрытия прошлой сессии. Позднее стоимость золота скорректировалась и на 11:45 мск составляла $2084,4 за унцию, дешевея на 0,25% к закрытию прошлой торговой сессии.

Аналитики CNBC считают, что в 2024 г. золото будет торговаться выше $2000 за унцию, и это может стать новым рекордом, — отметил в беседе с каналом глава отдела стратегии рынков, исследований глобальной экономики и рынков UOB Хенг Кун Хау:

Ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивным фактором для золота. К концу следующего года цены на золото могут достичь $2200 за унцию.

Глава отдела товарных стратегий TD Securities Барт Мелек ожидает, что во втором квартале 2024 г. существенным катализатором роста станут активные закупки центробанков. Почти четверть, а именно 24% всех центральных банков, намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев, поскольку они все более пессимистично относятся к доллару как к резервному активу. Мелек добавил, что свою политику в 2024 г. может скорректировать даже Федрезерв США. Более низкий доллар делает золото более дешевым для международных покупателей, повышая спрос, отметил эксперт.

После заморозки Западом почти половины золотовалютных резервов России общей суммой $640 млрд многие страны начали репатриировать свои золотые резервы, рассказывал Dk.RU. Всего в опросе приняли участие 85 суверенных фондов и 57 центральных банков. Многие из них «фундаментально» пересматривают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность останутся надолго.
Автор: Андрей Широков
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