Исторический максимум: цена золота ставит рекорды и продолжает расти

Политику по поводу золотовалютных резервов в 2024 г. может скорректировать даже Федрезерв США, а 24% всех центральных банков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев.

Золото традиционно растет в цене в периоды экономической и геополитической нестабильности благодаря статусу надежного защитного актива, считают аналитики. Декабрь 2023 г. подарил нам цены на золото, превысившие исторический максимум в $2150 за унцию. По данным телеканала CNBC, его стоимость растет уже второй месяц подряд на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС и ожидаемого снижения процентных ставок.

Стоимость золота на спотовом рынке в понедельник, 4 декабря, превысила отметку в $2150 за унцию, достигнув рекорда. На максимуме за день драгметалл торговался по $2152,3 за унцию, что почти на 3% выше цены закрытия прошлой сессии. Позднее стоимость золота скорректировалась и на 11:45 мск составляла $2084,4 за унцию, дешевея на 0,25% к закрытию прошлой торговой сессии.

Аналитики CNBC считают, что в 2024 г. золото будет торговаться выше $2000 за унцию, и это может стать новым рекордом, — отметил в беседе с каналом глава отдела стратегии рынков, исследований глобальной экономики и рынков UOB Хенг Кун Хау:

Ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивным фактором для золота. К концу следующего года цены на золото могут достичь $2200 за унцию.

Глава отдела товарных стратегий TD Securities Барт Мелек ожидает, что во втором квартале 2024 г. существенным катализатором роста станут активные закупки центробанков. Почти четверть, а именно 24% всех центральных банков, намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев, поскольку они все более пессимистично относятся к доллару как к резервному активу. Мелек добавил, что свою политику в 2024 г. может скорректировать даже Федрезерв США. Более низкий доллар делает золото более дешевым для международных покупателей, повышая спрос, отметил эксперт.