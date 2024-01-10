Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах

Бывшие топы банка запустили финтех-стартап Salmon на Филиппинах в 2022 г. Он и стал акционером банка. В штате компании работает около 200 человек, большинство — бывшие сотрудники «Тинькофф».

Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф банка» Павел Федоров и Георгий Чесаков купили филиппинский банк Rural Bank Sta. Rosa, пишет РБК.

Официально покупателем выступил финтех-стартап Salmon, основателями которого являются Федоров и Чесаков. Известно, что центральный банк Филиппин уже выдал разрешение на соответствующую сделку, стартап получит 59,7% кредитной организации. Стоимость сделки не раскрывается. Bank Stа. Rosa работает с 1963 г. Актуальная отчетность банка не раскрывается, в рейтингах международных агентств он отсутствует.

Павел Федоров так прокомментировал сделку:

Приобретение лицензированного банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг: раньше он работал как финансовая компания с лицензиями по предоставлению кредитных продуктов в офлайн и онлайн, теперь это станет другой по своей сути бизнес. Мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, можем финансировать средний и малый бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев и малым и средним предприятиям

Финтех-стартап Salmon был основан летом 2022 г., его запустили Павел Федоров, экс-председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Георгий Чесаков и Раффи Монтемайор. В настоящее время Salmon предоставляет три продукта: кредиты наличными, кредитные линии для населения и потребительское финансирование в рассрочку.

Как пишет издание, в штате Salmon работает около 200 человек, большинство из них — бывшие сотрудники «Тинькофф», которые переехали в столицу Филиппин Манилу или работают удаленно.

Команда Salmon изучает возможность развиваться не только на Филиппинах, говорит Федоров:

Как минимум мы смотрим на Индонезию, Таиланд, Вьетнам, Саудовскую Аравию. Скорее всего, там придется покупать местный банк, далее брокерские и управляющие компании, — рассуждает он.

По словам Федорова, сейчас Филиппины по развитию банкинга похожи на Россию начала 2000-х. Например, кредитные карты есть всего у 6 млн человек, при этом число потенциальных держателей таких карт — 25–30 млн человек.

Как рассказывал DK.RU, Павел Федоров до июля 2021 г. занимал пост вице-президента «Роснефти», затем стал содиректором «Тинькофф» наравне с Оливером Хьюзом.

Приход Павла Федорова в «Тинькофф» тогда объясняли планами банка развиваться в Азии. Еще в 2021 г. компания хотела открыть цифровой банк на Филиппинах с акционерным капиталом около $60 млн.

Напомним, что в апреле 2022 г. «Интеррос» Владимира Потанина заявил о покупке у Олега Тинькова и его семьи 35% банка TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф».