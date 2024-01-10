Ритейлерам разрешат бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности. Но не всем

Ежегодно на свалки попадает 17 млн т продуктов питания. При этом участие в фудшеринге сегодня обходится производителям и торговым сетям дороже, чем отправка еды на помойку.

Депутаты предлагают обязать российские торговые сети и продуктовые магазины создавать социальные полки с бесплатными продуктами, пишут «Известия». Соответствующий законопроект готовится в Госдуме.

Планируется, что на полки будут попадать продукты с истекающим сроком годности, взять их бесплатно смогут пенсионеры или социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов: пенсионных удостоверений, справок и др. В пояснительной записке к законопроекту сказано:

На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы

Также авторы законопроекта ссылаются на исследовании НИУ ВШЭ, в котором сказано, что ежегодно на свалки попадает 17 млн т продуктов питания, стоимость которых оценивается в 1,6 трлн руб. При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%.

Чтобы простимулировать бизнес организовывать подобные полки, депутаты предлагают внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Он предполагает, что на благотворительность можно будет направлять не 1, а 5% от выручки. Один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, объясняет:

Сегодня из-за несовершенства законодательства бесплатная раздача продуктов является более затратной, чем утилизация. Без уплаты налогов на благотворительные цели можно направлять товаров на сумму не более 1% от выручки компании, а всё остальное облагается НДС в 20% от стоимости продукции, передаваемой на благотворительность

Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков подтверждает, что участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу сегодня дороже, чем отправка еды на свалки.

Экс-исполнительный директор сети «Дикси» Борис Правилов считает, что ритейл должен на добровольной основе принимать решения о создании подобных полок:

Сегодня ряд крупных торговых сетей уже реализует программы по передаче адресной продовольственной помощи нуждающимся, а также развивает проекты фудшеринга с благотворительными фондами. На данный момент фудшеринг позволяет сократить списания по отдельным товарным категориям до 20%, а объем переданной на благотворительность продукции исчисляется сотнями тонн. Очень важный аспект этого направления — адресность.

Ранее в интервью DK.RU президент Благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова рассказывала, что до внесения изменений в Налоговый кодекс в 2020 г. выбрасывать продукты было на 30–40% выгоднее, чем отдавать на благотворительность. Сегодня ситуация меняется: