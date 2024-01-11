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Россия рискует столкнуться с дефицитом бананов из-за мятежа в Эквадоре

Россия рискует столкнуться с дефицитом бананов из-за мятежа в Эквадоре
Иллюстрация: РИА Новости

Эквадор является крупнейшим поставщиком бананов в Россию. Из-за временного закрытия портов и отмены выдачи контейнеров, стабильные поставки бананов в Россию могут быть сорваны.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Российские импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов, пишет РБК со ссылкой на президента Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирину Норину:

Партнеры предупредили, что вызванная событиями в Эквадоре паника повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями. Поставщики не исключили, что даже если ситуация скоро стабилизируется, они в силу форс-мажорных обстоятельств не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе.

При этом директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар заявил изданию, что проблем с поставками возникунуть не должно:

Несмотря на мятеж мафии, поставки в норме и не прерывались. И порты, и судоходные линии продолжают работать в штатном режиме, — сказал он.

Эквадор является основным поставщиком бананов для России. В январе-ноябре 2023 г. поставки составили 67,3 млн ящиков.

Напомним, что беспорядки в Эквадоре начались 9 января, когда более 20 вооруженных группировок начали нападать на полицейских и мирных граждан в знак протеста против правительства. Президент Эквадора Нобоа объявил о введении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта».

Гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий считает, что говорить о возможном дефиците бананов пока что рано:

Поставка бананов сложный процесс, в котором задействовано много предприятий. Часть фруктов находится в пути — доставка из Эквадора в Россию по морю занимает от трех недель. В случае, если в отгрузках бананов возникнет перерыв в несколько дней, это не сильно отразится на поставках, но перерыв в несколько недель может привести к дефициту.

В октябре 2023 г. средняя цена 1 кг бананов выросла до 143 руб., что на 47% выше октября 2022 г. При этом в 2024 г. рост цен на импортные фрукты и другие продукты питания продолжает расти. Как рассказывал DK.RU, производители и дистрибуторы уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 г. на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий. Рост цен связывают с ослаблением рубля. 

Автор: Екатерина Тарханова
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