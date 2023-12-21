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Молоко, печенье, рис. Производители поднимают цены на продукты на 5-20% с января 2024 г.

Молоко, печенье, рис. Производители поднимают цены на продукты на 5-20% с января 2024 г.
Иллюстрация: РИА Новости

Из-за возрастающих расходов производителей на логистику и роста курса валют стоимость некоторых товаров растет намного быстрее инфляции. Ритейлеры надеются, что повышение не будет одномоментным.

#РИТЕЙЛ#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Производители и дистрибуторы уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 г. на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий, пишет «Коммерсант».  

Например, «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен на молочную продукцию в среднем на 4,9%. Также на 16,1% в 2024 г. подорожают соки, а рост цен на йогурты Ehrmann составит 5%.  

Бывший производитель Coca Cola  — «Мултон Партнерс» с будущего года увеличит цены на безалкогольные напитки на 13%.  

Nestle предупредил о росте цен на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%. Ранее компания предупреждала о росте цен готовые завтраки — до 9,5%, рассказывал DK.RU.  

Производитель «Любятово» предупредил о росте цен на печенье на 6%. Ritter Sport и Ferrero Rocher в 2024 г. поднимут цены на шоколад на 7–14%.

Поставщик «Агроимпорт» увеличивает оптовую цену риса на 22%.  

Продуктовые ритейлеры говорят, что поднятие цен не будет одномоментным. В «Ленте» объяснили, что обращение производителей и поставщиков об изменении цен рассматривается до 30 дней. В Х5 GroupПятерочка» «Перекресток», «Чижик») добавили, что  договариваются с контрагентами растягивать процесс повышения цен во времени.  

В Минсельхозе говорят, что ситуация с ростом цен на продукты «находится на особом контроле министерства».  

Причин для роста цен на продукты несколько, отмечают производители. Во-первых, производство некоторых товаров сильно зависит от курса валют. Ранее DK.RU рассказывал, что рост цен на шоколад может достигать 70%, это связано с резким рост биржевых цен на какао-бобы, которые в этом году торгуются на рекордных отметках $4522 за тонну.

Директор зернотрейдера «Петрохлеб-Кубань» Дмитрий Волобуев говорит, что резкий рост цен на рис также оправдан, поскольку из-за неурожая в 2023 г. году Индия и Таиланд закрыли его экспорт, а РФ импортирует до 30–50% этой культуры.

Производители отмечают, что наиболее основная причина роста себестоимости продуктов – рост логистических затрат. В «Любятово» отметили, что с начала 2023 г. затраты на транспортировку увеличились на 41,5%, в «Мултон Партнерс» сообщили о росте расходов на логистику на 37%.  Производитель хлебобулочных изделий «Ориент Продактс» отмечает, что резкий скачок тарифов перевозчиков из-за нехватки автотранспорта начался в июне и уже в октябре достиг максимума.

Ранее DK.RU рассказывал, что стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 5,3%. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 руб. 

Автор: Екатерина Тарханова
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