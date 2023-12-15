«Золотые яйца»: цены на продукты стремительно растут

Вслед за экстремально высокими ценами на яйца и курицу подросла и средняя стоимость продуктовой корзины россиянина. В расчеты вошли 33 наименования. Экономисты анонсировали скачок цен на шоколад.

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 5,3%. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза. В расчет вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи.

По данным Росстата, продовольственные товары в ноябре 2023 г. подорожали на 7,21% по сравнению с ноябрем 2022-го. Дороже всего продукты стоят на Чукотке — 15 184,6 руб. и в Магаданской области — 10 380,9 руб. Дешевле всего в Белгородской области — 4 783,9 руб. и Мордовии — 4 795,2 руб.

В Калининградской области минимальная продуктовая корзина стоит 6 607,4 руб., в Краснодарском крае — 5 965,3 руб., в Красноярском — 6 703,2 руб., в Нижегородской области — 5 57,6 руб., в Татарстане — 4 980,5 руб.

Ранее DK.RU писал о резком росте цен на шоколад. Российское подразделение швейцарской Barry Callebaut (крупнейший мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов) предупредило партнеров о предстоящем увеличении цен на свою продукцию в среднем на 20%. В рознице горький шоколад может подорожать на 70–80%, а молочный — на 20%.

Мировые цены на какао-бобы достигли максимумов за 46 лет на фоне прогнозов о плохих урожаях в Западной Африке. В Нью-Йорке фьючерсы на какао торговались на самом высоком уровне с 1977 г., превысив $4200 за тонну. По этой цене можно было купить около 50 баррелей нефти.

В то же время правительство пытается нормализовать цены на куриные яйца, которые в предверии Нового года бьют рекорды. Белоруссия осталась основным поставщиком пищевого яйца в Россию в настоящее время. Новым партнером может стать Турция. Стоимость турецких яиц в российских торговых точках составит 90 руб.