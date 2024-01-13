Людмила Абакумова: «Составляете брачный договор? Учтите все варианты развития событий»

Эксперт рассказала о слабых местах брачных договоров и о том, почему делить бизнес по ним получается не всегда. Еще интереснее ситуация с исключительными авторскими правами одного из супругов.

Людмила Абакумова, семейный советник, адвокат Адвокатской палаты города Москвы (АПГМ), руководитель проекта #Бизнесбезопасностьсемья рассказала DK.RU о том, на что обращать внимание при составлении брачных договоров, и пояснила, почему незнание ряда нюансов (например, того, что все изменения в документ должен вносить строго нотариус) может приводить к грустным последствиям.

Людмила, расскажите о том, как в целом функционируют сегодня брачные договоры, когда и как чаще всего не соблюдаются их условия при разделе имущества или бизнеса?

— Сегодня брачный договор позволяет регулировать имущественные отношения, и статистика показывает его растущую популярность. Я бы даже отметила явное стремление многих супругов цивилизованно решать очень непростые вопросы.

Однако люди нередко забывают: чтобы внести новые условия в договор, необходимо участие нотариуса, иначе они будут считаться недействительными. Если муж с женой не смогли изменить или расторгнуть брачный договор, договорившись, — доказывать свою правоту должен истец в суде. Если брачный договор по решению суда расторгается, он прекращает свое действие с момента вступления решения суда в законную силу. Специфика брачного договора состоит и в том, что его действие автоматически заканчивается в момент расторжения брака, кроме случаев, когда обсоятельства брачного договора рассчитаны на период после прекращения брака.

Однако есть специальное правило, которое действует для договора, по условиям которого один из супругов попадает в «крайне неблагоприятное положение». Такой документ может быть признан судом недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов — чаще всего, конечно, значительно обделенной половины.

Например, в одном из таких дел истец обратилась с иском о признании бывшего супруга утратившим право пользования жилым помещением, которое по условиям брачного договора являлось ее личной собственностью. Экс-супруг подал ответный иск о признании брачного договора недействительным, суд требование удовлетворил — просто из-за неопределенности формулировки «крайне неблагоприятное положение».

Еще один случай: женщина обратилась в суд с требованием о признании недействительным брачного договора, потому что переход в единоличную собственность супруга нажитой в браке квартиры ставил ее в то самое крайне неблагоприятное положение. Суд выяснил, что брачный договор был заключен из-за того, что банк не одобрил ипотеку на приобретение мужем спорного жилого помещения. Было решено, что брачный договор заключен женой вынужденно, помимо ее воли, и является кабальной для истца сделкой.

Важно помнить, что брачный договор предполагает длительный срок его действия. Не исключено, что за годы брака его условия начинают нарушать права и интересы одной из сторон.

Анализ судебных решений показывает, что во многих случаях суды в резолютивной части лишь констатируют недействительность брачного договора, не определяя имущественные последствия.

Получается, что подводных камней достаточно. Как же все-таки верно составить брачный договор?

— Следует просчитать все риски. Указывать положение исключительно правового регулирования имущества супругов, нажитого в браке. То есть можно прописать права и обязанности супругов по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Не надо прописывать условия относительно аморального поведения одного из супругов, так как решений на этом основании в судебной практике очень мало. Кроме того, один из супругов может злоупотреблять этим пунктом и манипулировать другим, в результате чего одна, заинтересованная, сторона получит все, а другая — ничего. В брачном контракте должно быть указано, что нотариус разъяснил сторонам смысл и значение сделки и проверил, соответствует ли ее содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.

Также не надо прописывать условия о приватизации жилого помещения — просто потому, что этот аспект не относится к имущественным отношениям супругов.

Как происходит защита бизнеса и активов в случае развода?

— На сегодня ни в одном нормативно-правовом акте не раскрывается такое понятие, как «бизнес». Но, как следует из Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26.03.2019 № 81-КГ19-2: «Бизнес самостоятельным объектом права, предусмотренным гражданским законодательством, не является, а представляет собой деятельность, ведение которой происходит в одной из организационно-правовых форм коммерческих организаций, а также индивидуальными предпринимателями».

При разрешении конфликтных ситуаций о разделе семейного бизнеса имущество, приобретаемое супругом в период брака, вне зависимости от рода деятельности, является общим совместным имуществом, независимо от того, на кого из супругов оно оформлено, делится между супругами оно в общем порядке. Это общее правило.

Разделу подлежат в том числе доходы, полученные от предпринимательской деятельности после прекращения брачных отношений — если право на получение встречного предоставления (денежных средств) по сделкам возникло у бывшего супруга-предпринимателя в период брака.

Стоит также отметить и тот факт, что вместе с бизнесом, прибылью и имуществом разделу подлежат и бизнес-долги супруга. Интересна ситуация с бизнесом, который работает с лицензиями и акцизами: делить специальное разрешение нецелесообразно и законодательно невозможно, поэтому право на компанию сохраняется за супругом, который зарегистрирован в качестве предпринимателя и имеет соответствующую лицензию.

Если бизнес делится между супругами, сторона, получившая долю, должна регистрироваться в качестве ИП или коммерческой организации, это необходимо для того, чтобы полученная после развода часть бизнеса могла функционировать.

Если у супругов в общей собственности имеются акции или доли, то, независимо от того, на имя кого из супругов они оформлены, имущество подлежит разделу.

Но, например, при разделе долей в ООО следует учитывать, что деление не влечет автоматически признания за супругом статуса участника общества и получения корпоративных прав. Если уставом ООО запрещено отчуждение доли или ее части, супруг, получивший такую долю (часть доли) при разделе совместно нажитого имущества, вправе обратиться к ООО с требованием о выплате действительной стоимости присужденной ему доли.

А как обстоят дела с интеллектуальной собственностью? Эти права тоже делятся?

— Правом на гранты и патенты обладает исключительно только тот супруг, который является их автором — изобретение защищено. Но разделу подлежат доходы, полученные от реализации такого интеллектуального права в период брака — до 50% от полученной суммы. Препятствием в таком случае может быть только наличие брачного договора либо соглашение о разделе совместно нажитого имущества, включающее соответствующие условия. При отсутствии брачного договора или соглашения имущество, приобретенное на доходы, полученные от результатов интеллектуальной деятельности (РИД), также подлежит разделу. При этом переживший супруг может претендовать на объект исключительного права в случае наследования имущества умершего супруга.

В брачном договоре допускается установление особого режима только для имущественного исключительного права. Личные неимущественные авторские права предметом такого режима быть не могут.

В случае, если правообладателями РИД являются оба супруга, то и распоряжаться РИД и доходами они вправе совместно. Стоит помнить и о том, что для владения некоторыми РИД необходимо иметь статус ИП.

В состав наследства входят и иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными. В отношении произведений изобразительного искусства, авторских рукописей литературных и музыкальных произведений право неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на произведение, права на получение патента, права на восстановление действия патента на изобретение, права работника — автора служебного произведения по договору, права на вознаграждение и так далее.

Как все же лучше всего защищать активы от кредиторов, наследников, бывших супругов?

— Лучше предусмотрительно, на законных основаниях, вывести активы из бизнеса, возможно, передать их в счет проведения расчетов дружественному неаффилированному кредитору. Такая сделка неоспорима, если совершена за полгода до возможного банкротства. Поможет также внесение активов в уставный капитал дочерней организации, в случае если дружественные неаффилированные кредиторы планируют ее банкротить. Можно также оформить опцион на заключение договора купли-продажи доли (акций) между реальным и номинальным собственниками. Опцион удостоверяется нотариусом и дает право реальному собственнику в любой момент перерегистрировать долю (акции) на свое имя без номинала. При этом в каждом конкретном случае лучше проконсультироваться с экспертом во избежание рисков совершения незаконных действий. Иначе последствия могут быть весьма неприятными, вплоть до уголовной ответственности

Еще можно продать имущество или передать в залог. Или заключить брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов.

Важно, чтобы брачный договор или соглашение содержали в себе условия распределения имущества равномерно и справедливо, с указанием перечня личного имущества каждого из супругов. Такие брачный договор или соглашение должны быть составлены не менее чем за три года до процедуры банкротства.

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