В зеленом поясе Екатеринбурга появится кольцевой велопешеходный маршрут

Он пройдет через 30 парков города, 30 баз отдыха и отелей, 10 водоемов, соединив все ключевые исторические и культурные памятники Екатеринбурга.

Команда АНО «Лаборатория внутреннего туризма» (инициатор проекта «Большая уральская тропа») спроектировала сеть велопешеходных троп протяженностью 350 км. вокруг Екатеринбурга. Работа велась совместно с администрацией города с лета 2023 г. Готовый проект презентовали на этой неделе на встрече директора «Лаборатории внутреннего туризма» Вячеслава Пестрикова с заместителем главы Екатеринбурга Сергея Плахотина и и.о. директора МКУ «Столица Урала» Татьяной Белик.

Екатеринбург — единственный областной центр, который находится на основном треке Большой уральской тропы. Тропа проходит по западной границе муниципального образования. Сеть троп спроектирована исходя из существующего генплана Екатеринбурга. В настоящее время разработаны семь радиальных маршрутов из центра города на кольцевой маршрут в зеленом поясе, — пояснил Вячеслав Пестриков.

Напомним, Екатеринбург спроектирован так, что его окружает 15 лесопарков. Подобного зеленого кольца нет больше ни у одного города России. Лесопарки занимают площадь 14 тыс. га. Все городские лесопарки имеют статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) областного значения, строительство здесь запрещено. В этом году в Екатеринбурге провели учет городских лесов.

Основная концепция нового велопешеходного маршрута заключается в том, чтобы тропы, которые на нем запроектированы, затрагивали минимум участков городской застройки, проходили по паркам, скверам и бульварам, захватывая максимум природных, культурных, исторических, археологических достопримечательностей. Трек проложен по местам, где существует разнообразная туристическая инфраструктура.







Кольцевой маршрут в зеленом поясе Екатеринбурга — всесезонный. Он подходит как для путешествий пешком, так и на велосипеде. Имеет удобную транспортную доступность.

В ближайшее время команда АНО «Лаборатория внутреннего туризма» представит детально проработанную концепцию проекта. К работе будет привлекаться РГО | Свердловское областное отделение при активной поддержке Ольги Гурьевских, заведующей кафедрой географии, методики географического образования и туризма УрГПУ. Проект обязательно пройдет общественное обсуждение.

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