Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.01
89,39
97,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В зеленом поясе Екатеринбурга появится кольцевой велопешеходный маршрут

В зеленом поясе Екатеринбурга появится кольцевой велопешеходный маршрут
Иллюстрация: АНО «Лаборатория внутреннего туризма»

Он пройдет через 30 парков города, 30 баз отдыха и отелей, 10 водоемов, соединив все ключевые исторические и культурные памятники Екатеринбурга.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Команда АНО «Лаборатория внутреннего туризма» (инициатор проекта «Большая уральская тропа») спроектировала сеть велопешеходных троп протяженностью 350 км. вокруг Екатеринбурга. Работа велась совместно с администрацией города с лета 2023 г. Готовый проект презентовали на этой неделе на встрече директора «Лаборатории внутреннего туризма» Вячеслава Пестрикова с заместителем главы Екатеринбурга Сергея Плахотина и и.о. директора МКУ «Столица Урала» Татьяной Белик.  

Екатеринбург — единственный областной центр, который находится на основном треке Большой уральской тропы. Тропа проходит по западной границе муниципального образования. Сеть троп спроектирована исходя из существующего генплана Екатеринбурга. В настоящее время разработаны семь радиальных маршрутов из центра города на кольцевой маршрут в зеленом поясе, — пояснил Вячеслав Пестриков.

Напомним, Екатеринбург спроектирован так, что его окружает 15 лесопарков. Подобного зеленого кольца нет больше ни у одного города России. Лесопарки занимают площадь 14 тыс. га. Все городские лесопарки имеют статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) областного значения, строительство здесь запрещено. В этом году в Екатеринбурге провели учет городских лесов.

Основная концепция нового велопешеходного маршрута заключается в том, чтобы тропы, которые на нем запроектированы, затрагивали минимум участков городской застройки, проходили по паркам, скверам и бульварам, захватывая максимум природных, культурных, исторических, археологических достопримечательностей. Трек проложен по местам, где существует разнообразная туристическая инфраструктура.

В зеленом поясе Екатеринбурга появится кольцевой велопешеходный маршрут 1

Кольцевой маршрут в зеленом поясе Екатеринбурга — всесезонный. Он подходит как для путешествий пешком, так и на велосипеде. Имеет удобную транспортную доступность.

В ближайшее время команда АНО «Лаборатория внутреннего туризма» представит детально проработанную концепцию проекта. К работе будет привлекаться РГО | Свердловское областное отделение при активной поддержке Ольги Гурьевских, заведующей кафедрой географии, методики географического образования и туризма УрГПУ. Проект обязательно пройдет общественное обсуждение.

Читайте также на DK.RU: Как в Альпах. Ну почти. Кто на Урале развивает экологический туризм?

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • «Распихали по карманам и поехали». Минфин ограничит вывоз золота из России для физлиц«Распихали по карманам и поехали». Минфин ограничит вывоз золота из России для физлиц
  • Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданийЕкатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий
  • На железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройствоНа железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройство
  • Владельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственникуВладельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственнику
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.