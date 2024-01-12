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Екатеринбург вошел в ТОП-5 городов, привлекательных для путешествий

Екатеринбург вошел в ТОП-5 городов, привлекательных для путешествий
Иллюстрация: DK.RU

Это подтверждают данные российского сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов, а также Аэрофлота. За год спрос на экскурсионный туризм в Екатеринбурге вырос на 64%.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Уральская столица вошла в пятерку наиболее популярных направлений среди российских туристов для путешествий. Об этом в своем телеграм-канале рассказала Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, со ссылкой на Ostrovok.ru.

Специалисты отмечают высокие темпы роста спроса на города для экскурсионного туризма: в Краснодаре число бронирований за год выросло на 85%, в Москве — на 65%, в Екатеринбурге — на 64%, в Ярославле — на 45%. В списке направлений для активных путешествий выделяется Иркутск — рост на 39%, Шерегеш — на 26%.

В целом для путешествий после праздников российские туристы чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Калининград, Красную Поляну, Архыз и Териберку.

То, что Екатеринбург вошел в пятерку лидеров по посещению туристов, подтверждается данными Аэрофлота, которые опубликовала Областная газета.

Лидерами рейтинга по количеству полетов внутри страны стали: Санкт-Петербург — 51,9 тыс. человек, Сочи — 37,4 тыс. человек, Калининград — 25 тыс. человек. Между Екатеринбургом и Москвой перелеты совершили 22,3 тыс. человек.

В топ-5 международных направлений вошли: Пхукет — 19,5 тыс. человек, Стамбул — 16,5 тыс. человек, Дубай — 15,3 тыс. человек, Ереван — 13,1 тыс. человек, Бангкок — 11,8 тыс. человек.

Недавно стало известно, что Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий. Рейтинг составил портал SkyscraperCity. Екатеринбург — на первом месте. В 2023 г. количество высоток в городе достигло 12 671 (плюс 500 зданий за год). Второе место занял Новосибирск, где в ушедшем году было возведено 268 зданий выше 20 этажей. Их общее количество — 6 500. На третьем — Краснодар с 6 859 высотками (плюс 296 за 2023 г.).

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Автор: Татьяна Юстус
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