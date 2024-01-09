Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий

Только в 2023 году в столице Урала появилось 500 новых объектов выше 20 этажей. Всего в городе 12 671 такое здание. У ближайшего соседа по рейтингу — почти вдвое меньше.

Портал SkyscraperCity составил рейтинг российских городов по количеству зданий выше 20 этажей. Екатеринбург — на первом месте. В 2023 г. количество высоток в городе достигло 12 671 (плюс 500 зданий за год).

Второе место занял Новосибирск, где в ушедшем году было возведено 268 зданий выше 20 этажей. Их общее количество — 6 500. На третьем — Краснодар с 6 859 высотками (плюс 296 за 2023 г.).

Фото: skycity20.ru

Ближайшие соседи Екатеринбурга города-милионники Тюмень и Челябинск находятся в рейтинге на 13 и 16 позициях. В Тюмени 1 979 высоток (89 построено в 2023 г.), в Челябинске — 1 585 (плюс 69 за год).

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область выведены в отдельные категории рейтинга. В столице 68 273 зданий выше 20 этажей (плюс 2 748 за год), в Петербурге — 22 618 (плюс 947).

В топ-20 высотных зданий в России за пределами Москвы и области на Екатеринбург приходится 12 объектов.

Фото: skycity20.ru

Напомним, что компания «Атомстройкомплекс» намерена разморозить проект Opera Tower. Весь 2024 г. один из крупных застройщиков Екатеринбурга планирует посвятить подготовке документов на строительство, а в 2025 г. приступить к непосредственной стройке.

До 2015 г. предполагалось, что здание будет высотой 155 м, стоимость проекта оценивали в 6 млрд руб. В 2018 г. глава компании Валерий Ананьев заявил, что концепция нуждается в пересмотре. Высоту здания планировалось уменьшить (сделать менее 100 м).

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