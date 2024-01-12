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Цены на нефть растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Какие прогнозы?

Цены на нефть растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Какие прогнозы?
Иллюстрация: РИА Новости

Эксперты говорят, что рынок в упор отказывается верить в большую войну в регионе, который добывает 30% мировой нефти, так что цены Brent по $100 за баррель ожидать не стоит.

#НЕФТЬ#НОВОСТИ

Стоимость нефти Brent выросла на 2,5%, превысив $79 за баррель, после эскалации конфликта в Йемене, пишет «Коммерсант». 

Эксперты считают, что главным риском для цен на нефть может стать прямое вовлечение в конфликт Ирана. В этом случае добыча в регионе, на который приходится треть мирового топлива, будет поставлена под угрозу. 

Хотя мы считаем, что риск этого невелик, последствия будут значительными, — говорит глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

При этом фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 2,1%, до $73,55 за баррель (+$1,53). Стоимость базовых индексов увеличилась на 1%, пишет издание

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Никита Покровский говорит, что на данный момент движения на рынке происходит в рамках узких коридоров и носит символический характер. Однако из-за сохранения проблем с судоходством в Красном море нефть продолжит рост:

Пока нефтяные котировки реагируют умеренно — баланс спроса/предложения и слабая экономическая активность в мире имеют более важное значение для рынка. Тем не менее есть несколько важных сигналов о том, что котировки нефти могут продолжить движение вверх.

Ранее эксперт говорил, что «если не вмешаются значимые негативные факторы, то в ближайшие месяцы значения $83–85 по Brent увидеть сможем».

Инвестор и автор телеграм-канала «Ленивый инвестор» Антон Весенний считает, что «рынок в упор отказывается верить в большую войну в регионе, добывающем 30% мировой нефти»:

А рынок — это нефтетрейдеры, которые ставят на кон немалые деньги и обладающие большим аналитическим аппаратом. Мой осторожный прогноз — $100+ пока не увидим, $80 — уже ближе. Конфликт скорее будет удерживать нефть от падения ниже $75. Соображения такие: Иран, несмотря на грозные заявления, не готов вмешаться напрямую. Он не сделал этого с случае с Газой и Хезболлой, почему должен сейчас? Лидер арабского мира — Саудовская Аравия — говорит в духе «Спокойствие, только спокойствие!...»

Эксперты сходятся во мнении, что нефть и газ получили драйверы для роста, но насколько сильным он окажется, зависит от множества факторов. 

Напомним, что в ночь на 12 декабря вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден сообщил, что было нанесено 60 ударов, целью стали радары, системы противовоздушной обороны (ПВО), а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Байден отметил, что удары стали ответом на атаки хуситов на международные суда в Красном море:

США и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире.

Напомним, что в конце 2023 г. в Красном море участились обстрелы международных судов на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». 

Представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям назвал удары по Йемену «неоправданной американо-британской агрессией», он заявил, что атаки в Красном море были направлены только на израильские суда и не угрожали мировому судоходству.

Отметим, что через Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря, проходит около 12% всей мировой торговли. 

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2023 г. США впервые после введения санкций импортировали нефть из России. В общей сложности они закупили нефть на $3,5 млн.

Автор: Екатерина Тарханова
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