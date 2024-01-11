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Впервые за 1,5 года. США возобновили импорт российской нефти

Впервые за 1,5 года. США возобновили импорт российской нефти
Иллюстрация: РИА Новости

В общей сложности в конце 2023 г. США импортировали нефть на $3,5 млн, закупки прошли впервые после введения эмбарго на российскую нефть весной 2022 г.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

В октябре 2023 г. США впервые за полтора года импортировали из России нефть, пишут РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. Повторные закупки также прошли в ноябре прошлого года. В общей сложности в конце 2023 г. США импортировали нефть на $3,5 млн, закупки прошли впервые после введения эмбарго на российскую нефть весной 2022 г. 

Согласно официальным данным, в октябре 2023 г. США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти стоимостью $2,7 млн. В ноябре объем закупки составил 9,9 тыс. баррелей на $750 тыс. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления. Исходя из этих данных в октябре баррель нефти обошелся США в $74, а в ноябре — $76, что выше потолка цен установленного в $60 за баррель.

Напомним, что США ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций в марте 2022 г., сообщал DK.RU. В марте 2022 г. Вашингтон закупился нефтью в объеме 374 тыс. баррелей, а апреле — 220 тыс. баррелей, это была последняя закупка. Несмотря на санкции импорт россиской нефти по-прежнему разрешен по отдельным лицензиям, которые должно согласовывать правительство США.

В декабре 2022 г. страны Евросоюза договорились ввести потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В Кремле подчеркивали, что Москва не станет поставлять нефть странам, которые присоединятся к нефтяному потолку и что Россия намерена «руководствоваться исключительно собственными интересами», рассказывал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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