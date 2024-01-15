Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге оценивают в 17 млрд руб.

О пострадавших в пожаре не сообщается, в Wildberries отметили, что не могут установить связь с 16 сотрудниками склада. В тот день на складе в Шушарах находилось 1617 человек.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, убытки от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге могут составить около 10 млрд руб., пишет «Коммерсант». Однако гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что сумма будет гораздо больше. По минимальным оценкам, на складе хранился товар на сумму 12 млрд руб., еще в 3–5 млрд руб. оцениваются затраты на строительство объекта. Так что сумма ущерба для маркетплейса составит порядка 17 млрд руб.

Напомним, что складской комплекс Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом загорелся 13 января. Площадь пожара составила 70 тыс. кв. м, здание склада и сам товар почти полностью уничтожены. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки. О пострадавших в пожаре не сообщается, в Wildberries отметили, что не могут установить связь с 16 сотрудниками склада. По данным компании, в тот день на складе в Шушарах находилось 1617 человек.

В Wildberries сообщили, что первые выплаты компенсаций продавцам начнутся 15 января:

Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января, — сообщила пресс-служба компании.

Точные суммы компенсации продавцам будут установлены после сверки данных электронных учетных систем и других показателей. Кроме того, маркетплейс скроет с витрины товары, которые находились на складе в Шушарах, чтобы покупатели не заказывали эти товары.

В компании также сообщили, что в ближайшее время планируется открыть в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр, который поможет распределить нагрузку на склады. Эксперты отмечают, что складской комплекс в Шушарах был одним из крупнейших у Wildberries:

Новый центр поможет снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», а товары с него будут переправлены на другие склады для сортировки и доставки покупателям, — сказал представитель Wildberries.

Пожаром на складе Wildberries заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. СК уже возбудило дело по части 1 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных лиц.

Председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров говорит, что пожар не является критичным для компании, а хранившиеся на сгоревшем складе товары занимают менее 1% в обороте маркетплейса.

Селлер Wildberries Александр Назаренко рассказал изданию, что рассчитывает на компенсацию со стороны маркетплейса, но не уверен, что выплаты будут быстрыми:

По крайней мере, после аналогичного происшествия со складом Ozon в Подмосковье мы ждали компенсацию три с половиной месяца, но вернули все, что обещали.

Напомним, что в августе 2022 г. крупный складской комплекс сгорел у ритейлера Ozon в Подмосковье. Тогда площадь пожара составила 50 тыс. кв. м, рассказывал DK.RU. Компания оценила убытки от происшествия в 10,8 млрд руб., но официальных заявлений о выплатах со стороны страховых компаний до сих пор не было. При этом известно, что здание склада и его содержимое были застрахованы в страховых компаниях на сумму 17 млрд руб.