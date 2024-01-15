Россияне с ревматизмом страдают из-за пропавшего из аптек «Метипреда»

180 тыс. больных ревматоидным артритом вскоре могут остаться без должного лечения. Этой категории пациентов не подходят дженерики и способный заменить «Метипред» преднизолон.

«Метипред», занимавший еще в 2021 г. долю рынка 92,4% в натуральном выражении, в 2023 г. не попал на рынок, благодаря чему 180 тыс. больных ревматическими заболеваниями рискуют остаться без должного лечения, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на ассоциацию пациентов.

В Российской ревматологической ассоциации (РРА) бьют тревогу в связи с нехваткой препарата, несмотря на утверждения Минздрава, что метилпреднизолон в таблетках в дозировке 4 мг можно заменить преднизолоном в такой же форме в дозировке 5 мг. В РРА утверждают, что для 30% пациентов такая замена невозможна. Преднизолон оказывается «либо неэффективен, либо небезопасен». Таким образом, по подсчетам ассоциации, около 182 тыс. человек с ревматическими заболеваниями в России рискуют остаться без должного лечения. Метилпреднизолон в таблетках также применяется при лечении кожных болезней и аллергии.

Популярный среди больных артритом препарат метилпреднизолон выпускался в России в виде таблеток «Метипред» Orion Pharma или «Медрол» Pfizer. За январь-ноябрь 2023 г. в оборот введено 74 тыс. упаковок метилпреднизолона в таблетках — это в 17 раз меньше год к году и в 86 раз меньше, чем за тот же период 2021 г. При этом в январе-ноябре 2023-го в оборот вводился только «Медрол», но в объеме вдвое меньшем, чем в позапрошлом году, в то время как «Метипред», занимавший 92,4% рынка, вовсе не попадал на прилавки аптек. Нелучшим образом ситуация складывается и с госзакупками лекарств на основе метилпреднизолона. По данным Headway Company, в 2023 г. не состоялось 60% всех объявленных гостендеров на закупку этого средства в таблетках.

Orion Pharma в 2023 году на фоне начала СВО ушла с российского рынка и полностью остановила поставки в Россию, рассказывал DK.RU. Права на часть лекарств Orion, например, линейку препаратов для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта «Регидрон», выкупила «Валента Фарм». В сентябре 2023 г. регистрационное удостоверение на «Метипред» Orion перерегистрировала на созданную в конце 2022 г. «Финн Фарму», владельцы этой компании не раскрываются. В декабре ФАС отказала «Финн Фарме» в повышении предельных цен на «Метипред» на 163–173%, следует из материалов ведомства. В компании указывают, что могли бы рассмотреть возможность поставки метилпреднизолона в таблетках в импортной упаковке с других рынков, но «для этого есть ряд ограничений».

В Минздраве заявили, что запасов метилпреднизолона в больницах хватит на 7,3 месяца, но в аптеках препарата осталось всего на 1,2 месяца.

Сейчас «Финн Фарма» проводит ряд «мероприятий по локализации в РФ производства метилпреднизолона». Надежды для больных артритом возложены на «Фармасинтез». В конце 2023 г. завод завершил исследования дженерика «Медрола» и подал заявление на регистрацию препарата.