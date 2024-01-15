В Екатеринбург прилетал вице-премьер РФ. Что он здесь делал?

Денис Мантуров посетил «Уралтрансмаш», Уральский оптико-механический завод и Уральский завод гражданской авиации. Ему показали новые самолеты, трамваи и военную технику.

В пятницу вечером стало известно о том, что в Екатеринбург прибыл заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как сообщили в пресс-службе кабмина, в сопровождении полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова он посетил три местных предприятия.

На «Уралтрансмаше» вице-премьер РФ ознакомился с процессом производства продукции военного назначения — межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» и ряда других артиллерийских самоходных установок. Кроме этого, на предприятии ему показали двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский». Современные вагоны оснащены отечественной системой активной безопасности и помощи водителю на базе искусственного интеллекта «Когнитив Пилот». Эта система, в частности, позволит предотвращать проезд трамвая на запрещающий сигнал светофора и будет в автоматическом режиме контролировать его скорость. В скором времени эти трамваи отправятся в Санкт-Петербург.

На Уральском оптико-механическом заводе, который известен как производитель оптико-электронных систем различного назначения и медицинской техники, Денис Мантуров принял участие в открытии нового корпуса. Известно, что он будет предназначен для автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства.

В ходе визита глава Минпромторга отметил, что выполнение гособоронзаказа на этих предприятиях идет в соответствии с установленным графиком.

В завершение делегация посетила площадку Уральского завода гражданской авиации во второй очереди «Титановой долины». Здесь вице-премьеру показали прототипы двух новых самолетов — учебно-тренировочный самолет УТС-800 в прошлом году приступил к летным испытаниям, а легкомоторный самолет ЛМС-901 «Байкал» сейчас проходит сертификацию.

Ранее DK.RU писал, что строительство производственного корпуса для сборки узлов и непосредственно самолетов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога» в «Титановой долине» завершили в прошлом году. Предполагается, что новые модели отечественной авиатехники станут основой малой и среднемагистральной авиации России. Это производство даст Свердловской области свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. Еще один производственный корпус планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 г. Предполагается, что «Байкал» заменит устаревшие самолеты Ан-2 («кукурузники») и поможет решить проблемы транспортной доступности в регионах. «Ладога» также пополнит парк региональных авиакомпаний.