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На рынке новостроек Екатеринбурга перестал расти объем предложения

На рынке новостроек Екатеринбурга перестал расти объем предложения
Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: DK.RU

В начале января для покупки было доступно 47 тыс. квартир. Вместе с тем, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы мы увидим постажиотажное снижение объемов продаж

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

По предварительным данным, застройщики уральской столицы закончили 2023 г. с рекордным показателем — 1,6 млн кв. м. жилья. Об этом в своем телеграмм-канале REBURG сообщил руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

Эксперт отмечает, что в начале января 2024 г. предложение на рынке новостроек Екатеринбурга составляло 47 тыс. квартир, из них около 3 тыс. квартир уже сданы в эксплуатацию (остальные — на стадии строительства). Однако, в сравнении с показателями июля, когда был достигнут пик по числу квартир на рынке (около 51 тыс. шт.), ассортимент сократился на 7%.

Ранее DK.RU сообщал, что 2023 г. был ознаменован рекордными продажами квартир в новостройках. Пик продаж был достигнут в сентябре, когда было реализовано более 5 тыс. квартир. А всего за год по договорам долевого участия в строительстве продали более 36 тыс. квартир.

Предполагается, что в начале года объемы продаж на рынке снизятся — на это влияет и сезонность, и постажиотажный период.

Вместе с тем, как уже писал DK.RU, на рынке могут появиться новые причины для роста цен на новостройки. Так, с 11 января  Сбербанк ввел комиссию для застройщиков, чьи покупатели пользуются льготными займами — об этом стало известно в последних числах декабря.

Никто не был готов, что сразу после праздников придется подстраиваться под эти решения. Готовых сценариев работы не было. Сейчас мы общаемся с коллегами. Часть компаний говорит, что пока они продолжат работать с банками второго-третьего эшелона и будут наблюдать. Кто-то согласен платить комиссии, он переложит эти затраты на плечи покупателя, — рассказал «Ъ-Урал» Михаил Хорьков.

Читайте также спецпроект DK.RU о том, как выбрать жилье в Екатеринбурге.

Автор: Елизавета Порошина
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