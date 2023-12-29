За год цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга выросли на 15%. Что будет дальше?

Аналитики предполагают, что в первом квартале 2024 г. могут появиться новые причины для увеличения цены квадрата. Тем более, что стоимость стройматериалов и энергоресурсов продолжает расти.

По данным на 26 декабря средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге составила 137,2 тыс. руб. Для сравнения, в январе этот показатель был на уровне 118,7 тыс. руб. за квадратный метр. Как отмечают представители сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ», наиболее активный рост наблюдался с августа 2023 г., а самый высокий показатель по продажам был зафиксирован в сентябре — тогда в Екатеринбурге было реализовано почти 5,2 тыс. квартир.

Среди основных причин роста цен — увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, рост себестоимости производственного процесса и экстремально высокий спрос на новостройки, связанный с ужесточением требований к ипотечным заемщикам. Многие в этом году спешно решали жилищный вопрос, ожидая сокращение льготных программ в 2024 г.

Каких-либо предпосылок к прямому снижению цен на новостройки в текущий момент мы не видим. Январь и февраль традиционно — не самое активное время для решения жилищного вопроса, поэтому в ближайшее время цены на определенную часть экспозиции могут быть снижены, но только в рамках в рамках маркетинговых инструментов, — отмечают аналитики «Объектива». — При этом не исключено, что в первом квартале 2024 г. появятся новые причины для роста цен на новостройки. С 23 декабря государство изменило условия компенсации банкам, выдающим ипотечные госпрограммы, что в итоге сделало выдачу подобных кредитов менее выгодной. Сбербанк уже объявил, что с 11 января скорректирует в сторону повышения тарифы для аккредитованных застройщиков, которые выплачивают банку комиссию за льготное кредитование. Вероятно, этот процесс также повлияет на политику ценообразования девелоперов.

Представители компаний-застройщиков также отмечают, что вряд ли стоимость жилья в новостройках в снизится. Как рассказал Justmedia.ru гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий, дело даже не в тех изменениях, которые происходят на рынке в этом году:

Все растет в цене, прежде всего, строительные материалы. Например, хлеб стройки — цемент — в этом году мы приобретали по цене 6,8 тыс. руб. за тонну. В следующем году будем платить уже 9,9 тыс. руб. Растут в цене энергоресурсы, увеличиваются накладные расходы на стройке, зарплаты. Я не знаю ни одной составляющей стройки, которая не выросла в цене. Вырос дефицит рабочих, в том числе за счет увеличения объема стройки. А это все влияет на стоимость квадратного метра.

Ранее DK.RU рассказывал о результатах исследования рынка строительства, которое провели СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» среди своих более 2000 членов. 84% участников исследования отметили, что в 2023 г. рынки строительства и проектирования выросли на 20% по сравнению с 2022 г. Если прошлый год принес меньше новых заказов, соответственно, сократилась прибыль, то в 2023 г. большинство респондентов зафиксировали резкое увеличение спроса. Строители и проектировщики выделяют две причины роста: присоединение новых территорий и увеличение инвестиций со стороны госкомпаний и коммерческих заказчиков, работающих в рамках законодательства о закупках.