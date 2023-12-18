Продажи жилья в новостройках Екатеринбурга снова пошли в рост. Цены — тоже

По оценкам Центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ», в ноябре было продано около 4 тыс. квартир. Это больше, чем в октябре, но меньше, чем в сентябре, когда на рынке был небывалый ажиотаж.

Спрос на первичное жилье в Екатеринбурге остается стабильно высоким. Об этом свидетельствуют данные о продажах квартир в новостройках за последние месяцы.

По данным Центра маркетинговых исследований сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ», в сентябре было продано 5,2 тыс. квартир. В октябре количество сделок сократилось до 3,4 тыс. В ноябре по предварительным подсчетам показатель составит 4 тыс.

Несмотря на то, что показатели количества сделок в октябре продемонстрировали некоторое охлаждение спроса, а прогнозируемый результат ноября будет ниже сентябрьского, важно понимать, что это все-таки снижение от аномально высокого результата, — отметила руководитель Центра маркетинговых исследований сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

В ноябре практически по всем локациям Екатеринбурга можно было наблюдать рост средних цен предложения на 1-2%. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в ноябре установила очередной рекорд в 138,8 тыс. руб. за кв.м.

В разрезе микрорайонов самый высокий показатель зафиксирован:

в центре (238,8 тыс. руб. за кв. м),

Парковом (228,1 тыс. руб. за кв. м),

Вокзальном (222,8 тыс. руб. за кв. м),

Заречном (207,6 тыс. руб. за кв. м)

и Ботаническом (190,7 тыс. руб. за кв. м.).

В середине декабря промежуточный показатель средней цены предложения уже превысил 140 тыс. руб. за кв. м. При этом многие девелоперы начали активно применять дисконтирование, рекламировать специальные предложения и скидки, так что сейчас остается возможность совершить покупку на более выгодных, относительно рынка, условиях, — считает Ксения Чернецкая.

Ранее DK.RU писал, что осень этого года стала переломной для застройщиков. С 1 октября по решению Банка России выросли надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам — из-за этого ипотека стала менее доступной для физических лиц, в частности вырос первоначальный взнос в предлагаемых банками ипотечных программах. Кроме этого, регулятор четвертый раз за год повысил ключевую ставку — до 15% годовых. В перспективе это приведет к удорожанию кредитов как для покупателей жилья, так и для застройщиков.

В начале декабря стало известно о планах федерального правительства по повышению первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотеки — пока обсуждается увеличение до 25%, а потом и до 30%.

А на днях Банк России поднял ключевую ставку до 16% — это пятое повышение подряд.