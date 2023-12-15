ЦБ России поднял ключевую ставку до 16% годовых. Это пятое повышение подряд

Согласно данным регулятора, в октябре—ноябре рост цен с поправкой на сезонность составил 10% в пересчете на год. Инфляционные ожидания находятся на высоких уровнях, а экономика требует охлаждения.

Совет директоров Центробанка (ЦБ) на заседании 15 декабря принял решение в пятый раз подряд повысить ключевую ставку. Она повышена на 100 базисных пунктов (б. п.) — с 15% до 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Центробанк объяснил эту меру высоким инфляционным давлением. Согласно данным регулятора, в октябре-ноябре рост цен с поправкой на сезонность составил 10% в пересчете на год.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — сказано в сообщении регулятора.

После оглашения Банком России решения по ключевой ставке российский рынок акций замедлил снижение. Индекс Мосбиржи отыграл все утренние потери. В уверенном плюсе торгуются почти все голубые фишки. Более 2% прибавляют акции Роснефти, Сбербанка, Татнефти и Яндекса.

Управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин отметил, что повышение ключевой ставки не стало сюрпризом для банков:

Мы ожидаем продолжения плавного роста ставок по банковским продуктам, а также постепенное возвращение тренда на нормализацию кривой доходности по вкладам.

По данным аналитического центра Финуслуг, вслед за повышением ключевой ставки следует ожидать роста ставок по вкладам и депозитам.

На данный момент средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-50 банков составляет 13,19%, на 6 месяцев — 13,50%, на год — 12,46%. Максимальные ставки по вкладам в некоторых банках достигают сегодня более 17% годовых по кратко- и среднесрочным вкладам и 15% годовых — по вкладам на срок более 1 года, — говорит эксперт.

Что касается кредитов, то в связи с повышением ключевой ставки они продолжат дорожать. Средние ставки по кредитам наличными составляют сегодня 25,54%. Однако стоимость потребкредитов еще не достигла предела, говорит Игорь Алутин.

Регулятор в своем сообщении отметил, что всем участникам экономических процессов в России нужно готовиться к тому, что «период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике будет продолжительным».

Согласно прогнозу Банка России, высокая ключевая ставка продержится до тех пор, пока инфляция не опустится до 4%. Как рассказывал DK.RU, этих показателей ЦБ намерен достичь в 2024 г. Ранее директор Екатеринбургского филиала БКС Мир инвестиций Андрей Цуран рассказывал, что снижение ключевой ставки может начаться уже во второй половине 2024 г.:

По сути, ставка 15-16% является заградительной для кредитования, а ЦБ РФ всегда балансирует между инфляцией и экономическим ростом. В нормальной ситуации баланс находится при ставке около 10%. Поэтому я бы говорил о смягчении в горизонте шести месяцев, до середины 2024 г.

В ЦБ отметили, что дальнейшие решение о ключевой ставке будет приниматься с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции», развития экономики, а также внутренних и внешних рисков. Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 16 февраля 2024 г.

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