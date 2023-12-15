«Скорость и объем перетока денег с депозитов на фондовый рынок зависят от ключевой ставки»

В 2023 г. российский фондовый рынок учился жить в новой реальности, граждане стали чаще рассматривать инвестиции как возможность заработать, а компании — как способ привлечения финансирования.

Как кризис 2022 г. подтвердил общеизвестные правила, в чем изменился российский фондовый рынок в 2023 г. и на что начинающим или консервативным инвесторам стоит обратить внимание в 2024-м, в интервью DK.RU рассказал Андрей Цуран, директор Екатеринбургского филиала БКС Мир инвестиций.

Чем запомнился уходящий год?

— Предыдущий 2022-й был сумбурным, было много паники, непонимания, что будет дальше. Высказывались даже предположения, что в России фондового рынка вообще не будет, курс рубля поднимется выше 150 и т.д. 2023-й стал годом привыкания к новой обстановке. Стабилизация — это не совсем правильное слово, но пришло осознание, что нынешняя ситуация, санкции и их постоянное расширение — это надолго, возврата к тому, что было, быстро не произойдет, и в этой новой реальности стали вырисовываться какие-то очертания.

Отмечу, что, несмотря на пророчества о смерти, российский фондовый рынок выжил и показал очень хороший результат: в 2023 г. рост индекса Мосбиржи составил более 50%. Второй момент — для многих российских, даже подсанкционных компаний год выдался прибыльным, к примеру, Сбербанк показал рекордную прибыль, его акции росли в текущем году более чем на 100%.

Также год запомнился ростом курса доллара. Мы говорили о том, что ситуация 2022 г. уникальная и временная, что долго доллара по 55 или 60 руб. быть не может, рубль будет слабеть. Те, кто хорошо слушал и все правильно оценивал, хорошо заработали и на российском рынке, и на росте курса доллара.

Можно сказать, что 2023-й стал годом нового класса инструментов — замещающих облигаций. Это номинированные в валюте облигации российских компаний с расчетами в рублях по курсу ЦБ РФ, которые принесли инвесторам в зависимости от точки входа доходность от 7 до 20% годовых в валюте. В пересчете на рубли это оказалось одним из самых выгодных вложений.

Какими изменениями в 2023 г. можно описать рынок в целом?

— Когда российский рынок был открыт до санкций, на нем правили бал институциональные инвесторы, крупные фонды, иностранные фонды. Они имеют доступ к большому количеству источников информации и инвестируют в основном в индекс, а не в отдельные компании.

Сейчас на российском рынке в большинстве российские физлица, их доля уже более 80%. Количество инвесторов выросло, финансовая грамотность потихоньку повышается. 10 лет назад слова «фондовый рынок», «облигации», «акции» даже у многих людей с высшим образованием вызывали непонимание. В 2023 г. брокерский счет и какой-то инвестиционный портфель есть уже у порядка 30 млн россиян.

Если посмотреть статистику Мосбиржи по открытым счетам и по притоку денег, 2023 г. стал рекордным. Думаю, количество инвесторов будет расти, и в 2024 г. переток денег с депозитов продолжится. Чем раньше ЦБ РФ начнет снижать ключевую ставку, тем быстрее и объемнее произойдет перевод денег из одной сферы в другую.

В 2023 г. рынок стал другим. Я бы не сказал, что стало меньше спекуляций. Как раз когда на рынке много физлиц, от спекуляции не уйдешь. Но именно уход крупных иностранных фондов повлиял на принципиальное изменение рынка, на его динамику. Сейчас мы понимаем, что падение на 50% крайне маловероятно при любом новостном фоне. Что бы на российском рынке ни происходило, какие бы новые санкции и ограничения ни вводились — паники не будет, иностранцы уже ушли, больших денег нет и уходить некому, это плюс.

В 2022 г. продавали все российское, покупали доллары и выводили их за рубеж. Кто хотел — это сделали и вышли, сейчас в России на рынке остались те, кто на нем зарабатывает или верит в него. И еще, как ни странно, 2023 г. стал годом возобновления IPO, российские компании стали проводить публичное размещение акций.

IPO вместо кредитования

Инвесторам IPO позволяет стать одними из первых публичных владельцев компании и заработать на дальнейшем росте цены ее акций, бизнесу — привлечь дополнительные инвестиции для своего развития.

Компании таким образом стали замещать дорогое кредитование?

— Да, это стало особенно заметно в период высоких ставок, мы наблюдаем это с сентября. Крупным, публичным компаниям с открытым и понятным широкому кругу инвесторов бизнесом значительно интереснее выходить на IPO, чем привлекать кредиты. IPO — это условно «бесплатные» деньги, и в 2023 г. на IPO стали размещаться компании из абсолютно разных секторов — и разработчики программного обеспечения, и ритейлеры, ожидается выход крупного банка. Фондовый рынок действительно стал инструментом привлечения средств.

Расширение выбора акций — положительный момент для физлиц-инвесторов?

— Чем больше выбор на рынке, чем больше компаний, чем больше выбор акций, тем лучше для всех. Для инвесторов это обеспечивает большую диверсификацию, выбор не стоит, условно, только между «Газпромом» и Сбербанком, а реально можно в каждом секторе выбрать хотя бы несколько компаний и сформировать полноценный портфель. Проблема российского рынка всегда была в том, что есть несколько «голубых фишек» с высокой ликвидностью и есть «полуживые» второй и третий эшелон, в которых оборот торгов по отдельным эмитентам составляет всего пару млн руб. в день, и с деньгами, отличными от 50-100 тыс. руб., там нечего делать, потому что ликвидности не хватит. Выход компаний на IPO полезен в целом для развития рынка.

Хотелось бы купить акции и взглянуть на них через 10 лет, но в 2022 г. многие люди жили с горизонтом планирования три дня максимум. В 2023 г. настроения изменились?

— В 2022 г. четко образовалось две категории инвесторов. Первая впала в панические настроения и в депрессию, а вторая сделала правильные выводы, что надо не паниковать, а делать что-то дальше. 2022-2023 гг. были годами максимальных возможностей с точки зрения зарабатывания за всю известную мне историю российского рынка. Те инвесторы, кто занял активную позицию, покупали облигации и акции с огромными дисконтами, и в итоге покрыли свои убытки даже с учетом всех замороженных активов: к примеру, был период, когда можно было купить еврооблигации «Газпром» за 30-40% от номинала, а теперь они стоят около 90%. Пока одна категория купленные доллары складывала под матрас, а рубли — на депозиты, вторая категория инвесторов за счет спокойного прагматизма получала максимальный финансовый результат за всю свою финансовую жизнь.

Для меня это тоже был не первый кризис, и вывод всегда одинаковый: действия, предпринятые на панике, — всегда самые невыгодные варианты. Нужно остудить голову, сесть и подумать, что и как делать дальше и какие новые возможности открывает новый кризис. В 2022 г. выигрышными оказались самые консервативные идеи — заработать на просевших российских активах, когда облигации дали доходность 50-100%, чего в обычной жизни не бывает.

Изменение портрета инвестора

Фондовый рынок — для каждого что-то свое: кто-то хочет защитить деньги от инфляции, кто-то заработать, для кого-то это развлечение или приложение своих аналитических способностей. Безусловно одно: внимание к инвестированию за последний год выросло.

В сторону фондового рынка в целом стало смотреть больше людей?

— Основная тенденция в том, что в России остается все меньше способов вложения денег. Куда их вложить? Депозит — раз, собственный бизнес (если он есть) — два, недвижимость — три, фондовый рынок — четыре.

Бизнес есть не у всех, невозможно, чтобы каждый создал свой бизнес и в него вкладывал. Цены на недвижимость сейчас зашкаливают. ЦБ РФ не зря повышает ключевую ставку, в том числе для того, чтобы сбить возможный ипотечный пузырь. Регулятор прекрасно понимает, что за счет льготной ипотеки цены на «первичку» улетели в космос и не отражают реальность. Вложения в недвижимость сейчас могут быть опасны: вы не то что не заработаете, вы можете, купив сейчас, продать недвижимость через пару лет с дисконтом в 20%, это реальная ситуация.

Вложение в иностранные рынки через иностранных брокеров или покупка иностранных акций сейчас сильно затруднены в свете наложения санкций на Санкт-Петербургскую биржу.

Поэтому остается российский фондовый рынок, и я считаю, что приток денег на него будет продолжаться именно за счет перемещения денег с депозитов. Это ресурс практически неисчерпаемый. Если мы сравним, сколько денег на фондовом рынке и сколько денег находится на депозитах, то потенциал огромен. И именно в 2023 г. этот переход начал происходить заметными темпами.

С повышением ключевой ставки переток немного замедлился, инвесторы начали осторожничать, при ставке по банковскому вкладу 14% годовых решение покупать акции становится не столь очевидным.

Банковская сфера сейчас успешно конкурирует с фондовым рынком?

— Мы же понимаем, что Центробанк долго не будет держать высокую ставку. Прямо сейчас депозит может показаться выгоднее. Но банки, наученные горьким опытом, дают высокую ставку по накопительному счету с оговоркой, что она может измениться в любой момент, сегодня у вас 14%, а завтра 10%. Или, наоборот, фиксируют высокий процент по вкладу на три года без пополнения и без снятия, где вы потеряете весь доход, если деньги понадобятся раньше.

Поэтому даже в условиях высоких ставок фондовый рынок остается привлекательным, потому что есть облигации, есть фонды ликвидности, есть замещающие валютные облигации. Фондовый рынок хорош тем, что выбор инструментов за инвестором, можно сделать свой портфель и ультраконсервативным, например, из ОФЗ с плавающим купоном, которые дают те же самые 15% годовых. При этом вы можете разместить любую сумму, зафиксировать высокую ставку надолго, на три года, на пять лет, и сохранить ликвидность.

Каков ваш прогноз, когда можно ожидать снижения ключевой ставки?

— Надо понимать, что Центробанк борется с инфляцией. Причина роста ключевой ставки — высокая инфляция, а курс рубля — вторичное явление. Если посмотреть на график за последние 10-15 лет, период высокой ставки длится несколько месяцев. Чем длиннее график, тем более явно видно, что нормальная ситуация — это относительно низкая ставка. Я думаю, что 15 декабря ставку могут повысить, чтобы показать решимость Центробанка в борьбе с инфляцией, либо оставить все как есть, а в следующем году будет происходить плавное снижение.

По сути, ставка 15-16% является заградительной для кредитования, а ЦБ РФ всегда балансирует между инфляцией и экономическим ростом. В нормальной ситуации баланс находится при ставке около 10%. Поэтому я бы говорил о смягчении в горизонте шести месяцев, до середины 2024 г., и о том, что сейчас у консервативных инвесторов есть возможность успеть зафиксировать высокую ставку не при открытии накопительного счета, а при покупке надежных длинных облигаций, которые при снижении ключевой ставки могут показать хороший рост.

Как человеку понять, что он готов стать инвестором?

— У каждого человека есть инвестиционный портфель, даже если он об этом не подозревает. Есть недвижимость, машина, есть какие-то депозиты, может быть, есть бизнес. Сумма инвестиций в фондовый рынок должна соответствовать этому портфелю. Если взять пример долларовых миллиардеров, то картина очень интересная. Все альтернативные фондовому рынку инвестиции, то есть вложения в бизнесы, недвижимость, депозиты, драгметаллы, предметы искусства и прочее, составляют 48-49%, фондовый рынок в разных соотношениях акций, облигаций, рынков разных стран — 50%. Чем крупнее капитал, тем больше возможности диверсификации, чем меньше капитал, тем меньше вы можете диверсифицироваться, но вот это соотношение, то есть примерно половина активов, — оно адекватное. И это не брокерами придумано, хотя классика, что банкиры советуют нести деньги в банк, риелторы — покупать недвижимость, а брокеры — вкладываться в акции.

Вложенные 50% не подразумевают высокий риск, это означает, что уровень доходности, уровень риска всегда можно регулировать внутри портфеля под задачи конкретного человека. Тут еще важно понимать сроки, готовы вы ли инвестировать на срок, к примеру, от года и выше. Если же вам деньги понадобятся через месяц, то, наверное, депозит будет оптимальным решением, хотя на рынке есть фонды ликвидности, которые сейчас дают ставку как по депозиту, но с возможностью зайти и выйти в любой момент с сохранением накопленной доходности.

Какие у вас ожидания от грядущей реформы индивидуальных инвестиционных счетов и появления ИИС третьего типа?

— Пока все неоднозначно. Я бы хотел дождаться финального варианта и тогда уже можно будет оценить и сказать — вот это плюс, а это минус.

В кино все видели, что на акциях можно заработать миллионы, но можно и потерять все в один миг. Это действительно так?

— В любой инвестиции есть риски. Есть некие стереотипы, что, например, в недвижимости нет рисков, но они есть. Риски везде свои, просто нужно их понимать и снижать за счет диверсификации. Пытаться заниматься трейдингом, если это не ваша работа, — путь в никуда. Инвестирование же на основе базовых принципов — самостоятельное или при помощи консультанта — это выстраивание долгосрочного портфеля, за которым потом можно будет спокойно наблюдать. И на самом деле — чем реже смотришь, тем эффективнее происходит процесс.

Валютные операции

С марта 2022 г. в России действуют различные валютные ограничения для физических и юридических лиц, и инвесторам приходится действовать в условиях ограниченной маневренности.

Обязательная продажа валютной выручки принесла больше пользы или вреда?

— Пока непонятно, прошло мало времени. Когда она вводилась в 2022 г. — это хорошо повлияло на курс рубля, который удалось поднять. Насколько это влияет на курс в 2023 г., — официальной статистики нет.

В 2022 г. расчеты за российские экспортные товары были простые: продали нефть, получили доллары на счет в российском банке, конвертировали в рубли, вот вам валютная выручка на бирже. В 2023 г. все сильно усложнилось, и не совсем понятно, где валютная выручка оседает. Если бы была нормальная ситуация, то продажа валютной выручки сразу бы повлияла на курс рубля. А сейчас валюта где-то лежит в законсервированном виде, как индийские рупии, в чужой юрисдикции, продавать нечего.

Что будет с валютными торгами, если наложат санкции на Национальный Клиринговый Центр (НКЦ)? Готов ли рынок существовать во внебиржевом формате?

— Это не смертельно, просто механика определения курсов будет чуть более сложной. Второй момент — непонятно, что будет с валютами, которые находятся на бирже.

Технически эти санкции могли ввести хоть позавчера, ничего сложно в этом нет. Говоря обыденным языком, НКЦ — это банк, который осуществляет расчеты и у него открыты корсчета в разных валютах в разных банках-корреспондентах. Доллары — это, естественно, американский банк, который прекрасно знает, что может отключить НКЦ в любой момент. Не отключают, потому что у России продолжают покупать нефть, газ и прочие важные для мира ресурсы, и нужно проводить расчеты.

Также, в отличие от европейцев, которые, скажем так, раз за разом стреляют себе в ногу санкциями, американцы следят за тем, чтобы себе не навредить. На данный момент плюсов для них в наложении санкций на НКЦ нет, бизнес важнее, я это вижу на 100% в применении американских санкций. В европейских санкциях логики давно нет.

Насколько в 2023 г. изменилась значимость юаня в инвестициях?

— Востребованность юаня в России выросла резко, в разы. Есть и депозиты в юанях, и несколько выпусков облигаций в юанях было размещено, и доля юаней в международных расчетах России выросла. Это некий заменитель доллара, «квазидоллар».

Юань — это возможность хоть как-то получить валютную составляющую в портфеле российского инвестора, который понимает, что рубль может быть подвержен девальвации. Доллары сейчас найти на рынке сложно, а про замещающие валютные облигации многие не знают, хотя я всем про них рассказываю всегда. И, раз не знают про этот инструмент, люди принимают решение: если нельзя открыть вклад в долларах — открою в юанях. В 2023 г. для сохранения капитала юань был точно лучше, чем рубль, но хуже, чем доллар.

В 2024 г. в России, в текущей ситуации, инвестиции в юанях останутся, потому что необходима диверсификация. Меньше их точно не станет, больше — возможно. Чем острее будет девальвация рубля, тем, естественно, больше будет желающих найти какие-то валютные инструменты.

Будет ли доступно россиянам в 2024 г. инвестирование в акции китайских компаний?

— Китайский рынок интересен с точки зрения страновой диверсификации для любого крупного инвестора, но перспективы непонятны. Китайские компании торговали через Санкт-Петербургскую биржу, сейчас она остановлена. Также существуют инфраструктурные риски с любыми инвестициями за российским периметром, с активами российских граждан в нероссийских бумагах.

Существует ли риск появления множественного курса национальной валюты в России в 2024 г.?

— Это известная и далеко не самая успешная мера валютного регулирования, к которой государства прибегают в случае кризисных явлений в экономике. Примеров в мире достаточно. Мое мнение — в России этого делать нельзя, это раз. Два — уверен, пока в руководстве ЦБ РФ остаются люди, которые там находятся, этого не будет. Я вижу, что решения, которые они принимают, экономически адекватные. Множественный курс рубля — это плохо для экономики, государство будет на нем терять, т.к. сразу появится теневой рынок валюты

Какие инструменты будут наиболее востребованы в 2024 г.?

— Если продолжится период высоких ставок, будут востребованы облигации, длинные облигации, облигации с плавающим купоном, которых становится все больше, замещающие валютные облигации. Также инвесторам стоит обратить внимание на первичные размещения акций.

Дисклеймер. Данная информация не является индивидуальной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому профилю и целям (ожиданиям). Статья носит сугубо информативный характер. Мнения, высказанные респондентом, могут не совпадать с мнением редакции.

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