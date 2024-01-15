Рискуют капиталом. ЦБ повысит штрафы для банков за навязывание услуг клиентам

Банк России особенно беспокоит сегмент онлайн-кредитования, где часто бывают случаи навязывания скрытых страховок и других ненужных услуг. Регулятор намерен привязать штрафы к капиталу банков.

Регулятор намерен резко повысить штрафы для банков за обман потребителей финуслуг, который подразумевает как навязывание самих кредитов, так и дополнительных услуг при их оформлении, например, страховок. Как пишут «Известия», наказание будет сопоставимо с тем, которое предусмотрено за нарушение антиотмывочного законодательства.

В частности Банк России видит проблемы в сегменте онлайн-кредитования, где бывают случаи покупок скрытых страховок и других ненужных услуг. Например, клиентов уверяют, что те не смогут оформить кредит или открыть вклад без оформления какой-либо дополнительной услуги.

Сейчас штрафы за такие нарушения составляют от 20 тыс. до 40 тыс. руб., однако уже в 2024 г. их могут поднять до 0,1% от собственных средств (капитала) банка.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Никита Суклин отмечает, что собственные средства Сбера (по рэнкингу «Эксперт РА») составляют около 6 трлн руб., у ВТБ — более 1,6 трлн, у Газпромбанка — свыше 1 трлн. Так что штраф за мисселинг (недобросовестные практики, вводящие потребителя в заблуждение) может составлять сотни миллионов и даже несколько миллиардов.

Участники рынка говорят что ЦБ активно дорабатывает законопроект, и рассчитывают, что новые штрафы начнут действовать уже в 2024 г. В пресс-службе регулятора подтвердили работу над законом, но от комментариев отказались.

Глава регионального блока проекта «За права заемщиков» «Народного фронта» Галактион Кучава объясняет, что на данный момент банки готовы платить штрафы за доказанные факты навязывания услуг, потому что они мизерные. Доходы банков с продажи тех же самых страховок колоссальные:

Например, организации убеждают клиентов покупать защиту при кредитовании. Но никто не предупреждает людей, что основная часть оплаты уходит на агентскую комиссию банка. Руководство банков выдает сотрудникам премии за выполнение показателей. Прибыль, которую банк получает в результате мисселинга, продолжает оставаться настолько серьезной статьей доходов, что позволяет компенсировать ограничения ЦБ и потери из-за экономических шоков

Ранее DK.RU рассказывал, что ЦБ также активно борется с ростом числа финансовых пирамид. В 2023 г. их число выросло в 1,5 раза — до 2176. Чаще всего мошенники создают небольшие анонимные псевдо-инвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram.