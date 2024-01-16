«Магнит» стал стратегическим партнером премии «Серебряный Лучник»-Урал

Крупнейшая сеть розничных магазинов «Магнит» выступит стратегическим партнером региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник»–Урал.

«Магнит» выберет лучшие кейсы и вручит специальный приз в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты».

Напомним, в этой номинации оцениваются коммуникационные проекты, связанные с изменениями внутренней корпоративной культуры, внедрением экологических инноваций, корпоративной социальной ответственностью и другими практиками в области устойчивого развития. В прошлом году в номинации победил челябинский проект «Цифровая защита людей» компании «Интерсвязь».

«Магнит» поддерживает премию «Серебряный Лучник»–Урал четвертый год подряд, оценивая лучшие региональные проекты в сфере ESG-коммуникаций: для компании устойчивое развитие — одно из приоритетных направлений ее деятельности. В экспертное жюри премии входит руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Уральском округе ПАО «Магнит» Дарья Маршук.

Стратегия устойчивого развития «Магнита» до 2025 г. называется «Ритейл со смыслом», и мы в жюри должны обращать внимание в том числе на то, какие смыслы несут проекты участников. Для чего их придумали и реализовали, решили ли они коммуникационные задачи, стоявшие перед авторами. Речь не только о социальных и экологических проектах, это относится ко всем номинациям «Лучника», — отметила Дарья Маршук.

В этом году на конкурс премии «Серебряный Лучник»–Урал поступило 85 заявок, к голосованию после технического отбора было допущено 68 проектов. В номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» представлены семь коммуникационных кейсов из Свердловской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.

Онлайн-голосование экспертов продолжится до 18 января 2024 г. включительно. Вошедшие в шорт-лист проекты будут представлены жюри на публичных презентациях в Екатеринбурге 10 февраля. Оператором региональной премии «Серебряный Лучник»–Урал выступает коммуникационное агентство АГТ.

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