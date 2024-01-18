Богатые богатеют: первый долларовый триллионер, по прогнозу, появится в 2034 г.

Бизнес досрочно заплатил налог на сверхприбыль, убыток России от интернет-блокировок в 2023 г. составил $4 млрд, МРОТ в 2024 г. повысили, а доверие россиян к банкам выросло вместе с ключевой ставкой.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Главное за две недели начала года, цифры, законотворчество и инициативы — по одной ссылке.

Собираемость налога на сверхприбыль превысила план

Поступления в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль (windfall tax) составили 315 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

В бюджете было заложено 300 млрд руб., на сегодняшний день 315 млрд уже поступило в федеральный бюджет от этого налога, — сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что большая часть компаний решила заплатить налог досрочно по ставке 5%.

Налог на сверхприбыль введен для крупного бизнеса со средней прибылью за два предыдущих года более 1 млрд руб. Он установлен на уровне 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021−2022 гг. над показателями 2018−2019 гг. Компаниям необходимо заплатить windfall tax до 28 января 2024 г., до 30 ноября 2023 г. они могли оплатить его по сниженной ставке 5%. Всего налог должны заплатить около 2,5 тыс. компаний.

МРОТ увеличился на 18,5%

С 1 января 2024 г. минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5% — до 19 242 руб. в месяц. Закон об этом ранее подписал президент Владимир Путин. Увеличение МРОТ приведет к росту зарплат 4,8 млн чел. В январе также проиндексировали страховые пенсии неработающих россиян на 7,5%. Более 27 млн пенсионеров станут получать больше в среднем на 1,6 тыс. руб. в месяц. Ипотеку с господдержкой обременили дополнительными условиями

После изменения Правительством РФ порядка субсидирования программ ипотеки с господдержкой в январе 2024 г. Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк заявили, что будут выдавать заемщикам ипотеку лишь при условии покупки жилья у аккредитованных застройщиков — партнеров банка.

УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков. Экономика продукта позволяет нам на данном этапе сохранять текущие условия. В первые рабочие дни января мы видим, что объем входящих ипотечных заявок в нашем банке находится на уровне прошлых августа-сентября прошлого года — пиковых с точки зрения спроса месяцев 2023 г. — отметила директор центра развития ипотечного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития Алина Буслова.

Контроль за сделками на финансовом рынке ужесточат

Федеральная антимонопольная служба предлагает согласовывать с ведомством любую покупку активов всеми финансовыми компаниями для выявления и исключения неоправданных конкурентных преимуществ одних участников финрынка перед другими.

Подготовленный Федеральной антимонопольной службой законопроект обязывает компании финансового рынка — банки, микрофинансовые компании, страховые и лизинговые фирмы — согласовывать с ведомством любую покупку ими активов. Такая обязанность не будет зависеть от размера сделки и распространится на все финансовые компании, которые приобретают доли в организациях того же вида.

В настоящее время предварительное согласие ФАС нужно, если стоимость покупаемой компании превышает сумму 29 млрд руб. — для банков, 8 млрд — для лизинговых компаний, 3 млрд — для микрофинансовых, 200 млн — для страховых.

Законопроект ФАС находится на этапе общественного обсуждения до 5 февраля 2024 г.

Установлен порядок предоставления кредитных каникул физлицам

С 1 января 2024 г. в России начал действовать постоянный механизм кредитных каникул по потребительским займам. По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз — если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Приостановить платежи можно будет на срок до шести месяцев. Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев.

Заемщик сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы. Получить каникулы можно, только если размер кредита или займа не превышает максимума, установленного Правительством РФ. Сейчас в законе установлены следующие предельные значения: 150 тыс. руб. по кредитным картам, 1,6 млн руб. по автокредитам, 450 тыс. руб. — по остальным кредитам и займам.

В период каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул.

Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее.

Также отметим, что с 1 января 2024 г. банки и микрофинансовые организации (МФО) обязали предупреждать клиентов-физлиц о высоком уровне их долговой нагрузки. Показатель долговой нагрузки (ПДН) считают как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам клиента банка к его доходам. При расчете кредиторы будут учитывать все имеющиеся обязательства потенциального заемщика: одобренные или выданные кредиты, микрозаймы, лимиты по кредитным картам. Если значение показателя ПДН превысит 50%, клиенту сообщат о «повышенных рисках». Обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) теперь распространяется даже на кредиты и займы до 10 тыс. руб.

Отметим, что снизить ежемесячный платеж по кредитам разных банков, уменьшить ставку и взять больше денег на любые цели возможно, если оформить рефинансирование в УБРиР. Рассчитать условия с помощью онлайн-калькулятора и узнать, сколько получится сэкономить, можно на сайте Уральского банка реконструкции и развития.

Банки начнут возвращать украденное мошенниками

С 25 июля 2024 г. в России в силу вступит новый закон, согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать деньги, украденные мошенниками. Такие изменения направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка (ЦБ) РФ.

Похищенные средства вернутся, если банк не уведомил клиента о трансакции или работники банка сами допустили отправку денег на мошеннический счет. ЦБ создает базу таких счетов на основе данных, получаемых от банков и других операторов платежных систем.



Кроме того, кредитные организации по закону будут обязаны вернуть деньги в том случае, если человек потерял карту или ее использовали без его ведома, при условии, что банку было сообщено о пропаже.

Также финансовые организации смогут блокировать переводы на подозрительные счета сроком на два дня и предупреждать об этом клиентов. За это время клиенты обязаны будут подтвердить или отклонить совершение перевода.

Отключение интернета принесло России $4 млрд убытков

Международная организация Top10VPN подсчитала убытки от преднамеренного отключения интернета и блокировок социальных сетей в разных странах мира. По ее оценке, Россия в 2023 г. потеряла от этих ограничений больше всего — $4,02 млрд.

Всего же, по данным исследования, в 2023 г. мировая экономика потеряла $9,01 млрд из-за отключений, ограничений работы, замедлением, перебоев и блокировки интернета и приложений. На втором месте после России идет Эфиопия с ущербом в $1,59 млрд, на третьем — Иран с потерями в $920,3 млн.

Сервис анализирует экономические потери от отключения интернета с 2019 г. и составляет рейтинг из 20-25 наиболее пострадавших стран. Россия впервые вошла в рейтинг в 2021 г., тогда она заняла 20-е место. Примечательно, что по итогам 2022 г., согласно экспертным оценкам, Россия понесла самый большой ущерб — $21,59 млрд (на весь мир тогда пришлось $23,79 млрд).

Появится первый долларовый триллионер

В мире к 2034 г. может появиться первый триллионер, говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam. Согласно отчету, с 2020 г. пять богатейших людей мира более чем в два раза увеличили свое состояние — с $405 млрд до $869 млрд. При этом почти 5 млрд людей стали беднее, а искоренение бедности займет еще 229 лет.

По данным Oxfam, миллиардеры руководят семью из десяти крупнейших корпораций мира. Общая стоимость активов компаний оценивается в $10,2 трлн, что эквивалентно совокупному ВВП всех стран Африки и Латинской Америки.

Авторы исследования отмечают, что 1% самых богатых людей владеет 43% всех мировых финансовых активов. Кроме того, они контролируют 48% финансового богатства на Ближнем Востоке, 50% в Азии и 47% в Европе.

Среди миллиардеров, которые упоминаются в докладе, указаны американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети Х Илон Маск, президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, а также основатели корпорации Amazon (Джефф Безос), разработчика программного обеспечения Oracle (Ларри Эллисон) и IT-компании Microsoft (Билл Гейтс).

Отметим также, что, согласно «Индексу миллиардеров» Bloomberg, за 2023 г. состояние богатейших российских бизнесменов возросло на $50,012 млрд. В пятерке наиболее разбогатевших основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (за 2023 г. заработал $9,29 млрд и увеличил свое состояние до $24,7 млрд), сооснователь «Еврохима» и «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) Андрей Мельниченко ($5,67 млрд и $17,42 млрд), основатель НЛМК Владимир Лисин ($4,08 млрд и $23,9 млрд), бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун ($3,91 млрд и $9,78 млрд), глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($2,83 млрд и $27,5 млрд).

Россияне хранят в банках 28 трлн руб.

За январь-ноябрь 2023 г. объем средств на вкладах россиян увеличился на 5,2 трлн руб., до 27,9 трлн. По данным Центробанка РФ, это стало рекордом за всю историю с начала ведения статистики в 2013 г. Повышению привлекательности депозитов способствовало поднятие ключевой ставки и, как следствие, увеличение доходности депозитов: их доходность у отдельных игроков превысила 17%. При этом население зачастую выбирает рублевые вклады. Уральский банк реконструкции и развития предлагает новым клиентам открыть вклад «Быстрый старт», где с 1 по 30 день начисляются 24% годовых. Для этого нужно заказать карту My Life и оформить вклад прямо в приложении УБРиР. Начать можно с минимальной суммы — 1000 руб. Фото https://unsplash.com, УБРиР.