Крупнейшие застройщики и банки пошли на конфликт. Ждать ли обвала продаж на рынке?

Программа кредитования с господдержкой изжила себя. Банки обязывают девелоперов платить комиссию, те, в свою очередь, отказываются от партнерства. Страдает все равно покупатель.

Застройщики начали пересматривать работу с банками, которые ввели для девелоперов комиссию по сделкам клиентов с льготной ипотекой, пишет «Коммерсант». Петербургская Setl Group уже приостановила ипотечные сделки со Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком:

Мы находимся в поиске решения, которое удовлетворит и клиентов, и финансовых партнеров, объяснили в компании.

Также известно, что один из крупнейших застройщиков России — ГК ПИК отказалась от работы по льготным программам со Сбербанком.

Директор департамента недвижимости группы ЦДС Сергей Терентьев рассказал, что его компания приостановила работу с пятью банками, которые требуют комиссию от застройщика при оформлении льготной ипотеки покупателями.

В Сбербанке пояснили, что подавляющее большинство застройщиков продолжает сотрудничество, так что кредитная организация не видит в этом проблемы.

Напомним, с начала 2024 г. Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк начали брать комиссию с застройщиков, которые продают квартиры в рамках программы льготной ипотеки. Как рассказывал DK.RU, ранее банки получали от правительства компенсацию в размере 2,5%, если клиенты оформляли ипотеку с господдержкой, однако с конца 2023 г. компенсацию сократили до 1,5%, кроме того, ключевая ставка выросла до 16% годовых. На этом фоне Сбербанк решил ввести для застройщиков комиссию 7,5–11,5% от суммы кредита по сделкам, которые оформляются с помощью льготной ипотеки.

Банкиры утверждают, что сокращение возмещения по госпрограммам сделало маржинальность продукта нулевой и в конечном счете это приведет к прекращению работы по госпрограммам.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов считает, что нынешняя ситуация сильнее всего ударяет по покупателям, которые получили одобрение ипотеки, но застройщик прекратил сотрудничество с банками:

В лучшем случае им предложат приобрести квартиру с наценкой 10–15%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что сейчас на рынке сложилась тупиковая ситуация, при этом выходом из нее на время может стать дифференцированное ценообразование. Девелопер, например, может давать скидку покупателю, если он приобретает жилье без льготной ипотеки.

На рынке многим очевидно, что базовая программа кредитования с господдержкой во многом изжила себя, — сказал он.

Эксперты считают, что если в ближайший месяц не будет найдено компромиссное решение, то «нас может ждать обвал продаж на первичном рынке»

В ЦБ сообщили, что знают о сложившейся ситуации и изучают ее. Федеральная антимонопольная служба также сообщила, что столкнулась с наплывом жалоб на действия банков, которые начали ограничивать выдачи ипотеки по льготным программам.

Ранее DK.RU рассказывал, что льготные ипотечные программы в России пересмотрят с 1 июля 2024 г. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не планируется.