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Генпрокуратура подала иск о национализации автодилера «Рольф»

Генпрокуратура подала иск о национализации автодилера «Рольф»
Иллюстрация: РИА Новости

В декабре 2023 г. по указу Владимира Путина компанию передали под временное управление Росимуществу. Генпрокуратура настаивает, что все активы должны быть переданы государству.

#АВТОРЫНОК#НОВОСТИ

Московский суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры России против основателя «Рольфа» Сергея Петрова о взыскании всех акции компании-автодилера в пользу государства, пишет РБК.

Принят к производству иск об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО 2Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех» как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, — сказано в обращении Генпрокуратуры.

Сергей Петров отказался от комментариев.

«Рольф» — крупнейший продавец автомобилей в стране. В декабре 2023 г. по указу Владимира Путина компанию передали под временное управление Росимуществу, рассказывал DK.RU. 

Комментируя передачу «Рольфа», основатель компании Сергей Петров заявил, что такие действия со стороны правительства — «правовой беспредел».

Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно, — сказал бизнесмен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами обратил внимание, что юридически «Рольф» — не российская компания, поэтому потребовалось вмешательство правительства:

Там же и разные офшорные владения, и так далее. Она — российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства, — говорил он.

Напомним, что Сергей Петров с 2019 г. находится в международном розыске, его обвиняют в выводе за рубеж более 3,98 млрд руб. Сам Петров так комментировал ситуацию с уголовным делом против него:

Меня не интересует. Я живу давно в Европе. Меня это мало касается, во что они играют.

Автор: Екатерина Тарханова
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