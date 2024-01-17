Ситуация обострилась. Турецкие банки разрывают отношения с Россией

Участники внешнеторговых отношений говорят, что проблема с турецкими банками куда более серьезная, чем с китайскими. Проблемы с расчетами начались еще прошлым летом, а в декабре платежи остановились.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими кредитными учреждениями и компаниями, опасаясь санкций со стороны США, пишет «Коммерсант». Участники внешней торговли рассказали, что турецкие банки разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договоров.

Сложности возникли давно, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки. Есть исключения — например, в отношении дочерних иностранных банков в России, — говорит собеседник.

Одними из крупнейших участников расчётов с РФ являются турецкие Nurol Bank и Emlak Bank. Сейчас у клиентов из РФ возникают сложности при проведении расчетов:

Банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из России не будет принят: лиры, рубли — не важно, — говорит президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.

Собеседники издания говорят, что турецкие банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и в Китае.

С момента выхода указа президента США Джо Байдена о применении вторичных санкций в отношении банков, содействующих российским, Турция стала одной из первых стран, банки которых стали закрывать корреспондентские отношения с РФ… отключения от долларовых платежей не хочет ни один банк, — говорит один из российских банкиров.

Ранее версию об отказе от сотрудничества с Россией под давлением США подтверждал и председатель Ассамблеи экспортеров Турции (TIM) Мустафа Гюльтепе.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев добавляет, что все турецкие банки требуют указания конечных получателей и декларацию на товар с кодами ТН ВЭД:

Сейчас только один из турецких банков пропускает платежи в качестве корреспондента. Но при количестве платежей более 50 в день заявки исполняет несколько дней.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров говорит, что сложности в расчетах с турецкими банками похожа на «какую-то очередную игру»:

Турция все еще заинтересована в выполнении роли товарно-транспортного хаба между РФ и Европой, плюс собственный экспорт.

О том, что кризис расчетов вскоре должен быть разрешен, говорит и Мустафа Гюльтепе. Юлия Шленская добавила, что турецкие контрагенты говорят, что «до конца января будет какое-то решение».

Директор «Эксперт РА» Юрий Беликов уверен, что полной остановки торговли между странами не произойдет, поскольку поставки товаров, которые не находятся под санкциями и не обладают двойным назначением, не ограничиваются.

Как рассказывал DK.RU, китайские банки начали ужесточать правила финансирования российских клиентов после того, как США пообещали ввести против них вторичные санкции и приватизировать американские активы.

Гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев рассказал изданию, что проблемы с китайскими банками начали возникать в ноябре:

Оплата грузоперевозок, если плательщик не является резидентом страны, проходит долго. По последним данным, срок поступления денежных средств достигает недели.

В тоже время гендиректор ModernWay Николай Ольшанский утверждает, что не сталкивался с проблемами в адрес китайских контрагентов: