Песков: это вне компетенции Кремля. Китайские банки начали вводить ограничения для России

Китайские банки начали ужесточать правила финансирования российских клиентов после того, как США пообещали ввести против них вторичные санкции и приватизировать американские активы.

Как минимум два китайских банка начали проверку своих клиентов на предмет регистрации их предприятий в России и наличия в стране бенефициаров и итоговых владельцев, уделив особое внимание трансграничным сделкам, сообщает Коммерсантъ. Проверка будет распространяться и на нероссийских клиентов, которые ведут бизнес в России или перевозят критически важные товары в РФ через третьи страны. В декабре 2023 г. Минфин США пообещал вводить вторичные санкции в отношении банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора.

В конце декабря Байден подписал указ, которым наделил Минфин США полномочиями с января 2024 г. вводить ограничения в отношении иностранных банков за сотрудничество с Россией. В результате банки Китая начали вводить ограничения на предоставление финансирования российским клиентам.

Как пишет Bloomberg, банки намерены прекратить сотрудничество с российскими клиентами из санкционного списка и перестать предоставлять финансовые услуги российскому военному сектору. Среди возможных санкций со стороны США значится запрет на корреспондентские счета в американских банках для Китая или полная блокировка собственности иностранных финансовых учреждений в США, уточнили в Белом доме. Еще в июне 2023 г. Bank of China ограничил проведение валютных переводов из России в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос соблюдения китайскими банками санкций вне компетенции Кремля:

Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы.

При этом он отметил, что российско-китайские отношения развиваются, и «результаты этого взаимодействия превышают ожидания». Но не стал отвечать на вопрос, есть ли у России альтернативные планы проведения финансовых операций с Китаем.

По итогам 2023 г. товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3%, что стало рекордным значением за время сотрудничества двух стран. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, расчеты России и КНР в нацвалютах составляют почти 92%. Экспорт из Китая в РФ за этот период вырос на 46,9% до $110,97 млрд. Импорт российских товаров увеличился на 12,7%, до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год сократилось вдвое год к году, до $18,17 млрд. Данные основаны на вычислениях Главного таможенного управления КНР: согласно стастистике, по итогам 2023 г. товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3% и достиг $240,11 млрд, что стало рекордным значением за время сотрудничества двух стран, рассказывал DK.RU.