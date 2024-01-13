Рекорд для России и Китая: товарооборот между странами достиг $240,11 млрд

По итогам 2023 г. товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3%, что стало рекордным значением за время сотрудничества двух стран. Расчеты России и КНР в нацвалютах составляют почти 92%.

Помощник президента РФ Максим Орешкин назвал Китай ключевым российским партнером, сообщил ТАСС. Данные основаны на вычислениях Главного таможенного управления КНР: согласно стастистике, по итогам 2023 г. товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3% и достиг $240,11 млрд, что стало рекордным значением за время сотрудничества двух стран.

По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, расчеты России и КНР в нацвалютах составляют почти 92%. Экспорт из Китая в РФ за этот период вырос на 46,9% до $110,97 млрд. Импорт российских товаров увеличился на 12,7%, до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год сократилось вдвое год к году, до $18,17 млрд.

Главным преимуществом Китая перед всеми другими доступными России торговыми партнерами, помимо масштаба рынка, стала удивительно сбалансированная структура экспорта-импорта. Это позволило перевести почти все расчеты в юани и рубли, поскольку и той, и другой стороне нужны эти валюты для оплаты операций. Для сравнения: Россия нарастила торговлю с Индией в январе—октябре 2023 г. вдвое, до $55 млрд, однако из них почти 95% приходится на российский экспорт, в основном нефть. Соответственно, российские компании не готовы принимать плату в рупиях, потому что их не на что потратить, а индийским — неоткуда взять рубли.

Импорт машин из КНР вырос в разы, поскольку китайские автоконцерны из-за огромной емкости внутреннего рынка могут предложить привлекательные цены относительно плохо масштабируемых российских аналогов. При этом подходы китайского автобизнеса, в особенности команд, которые прежде не работали на экспорт, отличаются от западных. Требования к качеству комплектующих и особенно к послепродажному обслуживанию автомобилей пока сильно отличаются от того, к чему привыкли российские автоконцерны и дистрибуторы.

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в декабре и заявил, что сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами. Китай за прошедшие два года стал для российских экспортеров и импортеров рынком, позволившим им выжить. Однако по мере того как компании начинают думать о переходе к более стабильному развитию, мало кто из них хочет увеличивать масштаб этих связей. Для большинства экспортеров они наименее маржинальны, а продолжение резкого роста импорта все больше входит в противоречие с позицией отраслевого лобби и российской промышленной политикой.