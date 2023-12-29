«Во внутреннем туризме надо делать ставку на города-миллионники, во внешнем — на Китай»

Скандалы, новые начинания и планы на будущее: руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал DK.RU, как прошел для туризма 2023 год и что нас ждет в 2024.

В этом году многие туристы из Свердловской области путешествовали по России и знакомились со странами СНГ. Возможности для поездок в страны дальнего зарубежья были ограничены. О том, какие направления пользовались спросом в 2023 г., на какие направления туротрасль делает ставку в 2024 г., и что нужно для привлечения новых туристов на Средний Урал — DK.RU рассказал руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

О международном туризме

— Выездной и въездной туризм практически невозможен без прямого авиационного сообщения. Чтобы его развивать — нужно усиливать взаимодействие на уровне базовых договоренностей между министерствами иностранных дел, авиаторами и турсектором.

Постепенное возобновление международных авиарейсов, которое мы видим — очень важный момент. Из Кольцово этим летом можно было улететь в страны дальнего зарубежья только по четырем направлениям, при этом произошло фактически удвоение количества рейсов в страны СНГ. В ноябре удачно стартовала Шри-Ланка — в эту страну летит много наших туристов, обратный поток туристов пусть небольшой, но тоже есть.

Если говорить о въездном международном туризме, в первую очередь мы рассчитываем на Китайскую народную республику.

В целом помимо Китая мне кажутся перспективными такие направления как Белоруссия, Центральная Азия, страны Персидского залива и Иран.

Надеемся, что в следующем году у нас откроются полеты в Китай — Пекин, Харбин и Хайнань. Также члены Уральской ассоциации туризма ведут переговоры с Ираном, Вьетнамом и Малайзией. Я предполагаю, что в следующем году количество рейсов между странами СНГ вырастет на 50-70%. Перспектива сотрудничества с Европой, на мой взгляд, выглядит очень туманно.

О внутреннем туризме

— Внутренний туризм развивается за счет прямых перевозок в регионы Северного Кавказа: туда активно едут туристы из Свердловской области, но есть и въездной поток. Также здесь имеет большое значение Нижегородская область, Самарская область, Новосибирск. Конечно, развивается туризм и с нашими соседями. Челябинцы, тюменцы, курганцы, пермяки — основа турпотоков к нам в регион.

Видно, что городская администрация реставрирует и приводит в адекватное состояние наши историко-культурные объекты. Работает с туристическим кодом.

Туристы проявляют живой интерес к театрам и музеям Екатеринбурга. Среди наиболее востребованных — Синара-Центр и Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Особенно интересной для путешественников выглядит Верхняя Пышма с ее музеем.

Большая проблема для нашего региона — нехватка загородных средств размещения. Из-за того, что гостиниц мало, стоимость размещения в них неоправданно высокая, а сервис при этом — недостаточно хороший. Поэтому часто, приезжая в Екатеринбург, туристы выбирают радиальные экскурсии одного дня в Невьянск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и так далее. Выстроить комплексный турпродукт пока не получается. Но работа в этом направлении тоже идет. В этом году нам удалось получить федеральное финансирование на развитие загородных средств размещения, хотя это и переросло в скандал в части их распределения. То, что увеличилось количество новых глэмпингов и кемпингов — это положительный момент.

В целом, если говорить о развитии внутреннего туризма, считаю, что нам нужно сделать ставку на города-миллионники, адаптировать под них туристские продукты и более активно взаимодействовать. В частности, стоит развивать сотрудничество с ближайшими соседями, добраться до которых можно без авиационной составляющей. Я думаю, что очень перспективно выглядит взаимодействие с Пермью — за счет нее можно существенно нарастить турпоток. А Тюмень и Челябинск сегодня могут предлагать такие турпродукты, которые мы предложить не можем. Поэтому, конечно, надо сотрудничать.

Напомним, ранее мы писали, что уральские туроператоры просят губернатора проверить Департамент по развитию туризма.

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