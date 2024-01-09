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«Сенсор глючит, печка плохо работает». Как китайские машины переживают российские морозы

«Сенсор глючит, печка плохо работает». Как китайские машины переживают российские морозы
Иллюстрация: РИА Новости

По итогам 2023 г. в России было продано более 410 тыс. китайских автомобилей, продажи увеличились в 4,8 раза. В автосервисах рассказали о главных поломках китайских авто зимой.

#НОВОСТИ

Во время новогодних каникул многие российские регионы столкнулись с сильными морозами. На 7-10°С ниже климатической нормы температура опускалась в Московской, Тюменской, Свердловской, Ярославской областях, в Башкирии и Татарстане, а также в других регионах России.

Аномальные холода добавили проблем всем автовладельцам. Так, в сети завирусилось видео, на котором жительница Подмосковья, владелица китайского кроссовера Changan CS55, пожаловалась на то, что на морозе -25°С у ее автомобиля отвалилась педаль газа. По словам автовладельцы, пластиковая деталь сломалась, когда она поправляла коврик.

На форумах автолюбителей владелец Chery Tiggo восьмой модели рассказал о хрипящих звуках аудиосистемы при температуре -10°С. Водители Geely Tugella сообщили о проблемах с бесключевым доступом во время сильных снегопадов.

В автосервисе REMTECH РБК рассказали, что обращений от владельцев китайских машин действительно стало больше:

В холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval. Основные поломки: приборные панели плохо реагируют на сенсор, начинают глючить в холода многофункциональные мультимедийные устройства, и топливные насосы сильно жужжат, плохо качают давление, большинство из них выходят из строя. На Haval плохо работает печка. В прошлом месяце в автосервис обратились 64 владельца китайских машины.

В автосервисе «Автолегенд» добавили, что у брендов EXEED в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем:

Система замерзала, но после того, как машину банально отогревали за 2-3 часа, все начинало работать.

При этом в автосервисах отметили, что в морозы было много обращений и от владельцев автомобилей других марок, но у них чаще всего возникали проблемы с аккумулятором. Также проблемы в морозы испытывают владельцы дизельных авто.

«У машин китайских марок в основном мерзнут щетки», — рассказали в автосервисе «Академический». 

Напомним, что по итогам 2023 г. продажи китайских марок в России составили более 410 тыс. автомобилей, продажи увеличились в 4,8 раза по сравнению с 2022 г. При этом в 2024 г. китайские автоконцерны намерены реализовать в России почти 1,2 млн легковых автомобилей. DK.RU рассказывал, что думают эксперты авторынка о планах автоконцернов из Поднебесной.

Автор: Екатерина Тарханова
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