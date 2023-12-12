Нераспроданные китайские автомобили забили склады российских дилеров

Новые машины некуда ставить. Однако переизбыток предложения вряд ли приведет к существенному снижению цен, это слишком невыгодно. В ближайшее время автоцентры будут драться за покупателей.

По итогам десяти месяцев этого года продажи китайских марок в России составили 406,5 тыс. автомобилей, увеличившись в 4,8 раза к аналогичному периоду 2022 г., сообщили в «Автостате». О том, что у автодилеров и дистрибьюторов стали накапливаться китайские машины на складах в России, рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов:

По 2022 г. был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров. В ближайшие месяцы будет активная конкуренция за то, чтобы реализовывать стоки и найти покупателей.

Кроме того, если сейчас рынок зафиксировался на уровне продаж 110 тыс. авто в месяц, то в январе-феврале 2024 г. ожидается спад, пишет РБК. Данные, представленные руководителем «Автомаркетолога» Олегом Мосеевым, свидетельствуют о планах китайских компаний в 2024 г. продать в России 1,2 млн легковых автомобилей. В этом году китайские компании, по его оценке, совокупно продадут 530 тыс. машин. Вместе с тем, по самому оптимистичному прогнозу «Автостата», общие продажи новых автомобилей в следующем году составят 1,48 млн (по базовому же сценарию — 1,3 млн). Эти прогнозы включают и российские марки Lada, «УАЗ», «Москвич».

За этот же период было собрано на автозаводах («Автотор», Haval) 153,4 тыс. машин (рост в 3,8 раза год к году) и завезено в страну 428,5 тыс. китайских автомобилей (рост в 6,6 раза). Только Chery собирается реализовать на рынке 200 тыс. авто за год, Changan — 180 тыс., Haval — 150 тыс., Geely — 110 тыс. Таким образом, сейчас запасы на складах составляют примерно 175 тыс. китайских автомобилей, высказался Олег Мосеев:

Спрос охлаждается, потому что кредитные ставки запредельные. 1,2 млн китайских автомобилей нереально продать. Представьте, если добавить сюда еще АвтоВАЗ, «УАЗ» и еще какие-то локализованные марки. У меня только один вопрос — откуда деньги? Накопленный «мешок» на стоках дилеров уже существенный. А представьте, если вы это все сюда привезете, отгрузите дилерам?

На снижение спроса, по данным экспертов, влияет ряд факторов — повышение ключевой ставки, снижение объемов кредитования, а также летнее повышение утильсбора: «В ближайшие месяц-три, особенно если ставка ЦБ будет поднята еще раз, будет спад продаж. Декабрь еще будет чуть выше ноября, это традиционно сильный месяц для продаж, а в январе-феврале продажи пойдут вниз», — уточнил Удалов.

Большинство финансовых экспертов уверены, что Центробанк в пятницу пойдет на очередное повышение ключевой ставки, писал DK.RU. Издание опросило 31 эксперта, 28 из них высказали предположение, что в пятницу ставку поднимут до 15,5-17%. Абсолютное большинство опрошенных (22 аналитика) полагают, что ЦБ повысит ставку на 100 базисных пунктов — с 15 до 16% годовых. Их мнения расходятся только в том, насколько жестким будет решение ЦБ.