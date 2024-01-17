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Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк под ударом. Крупнейшие банки лишат ипотечных госсубсидий

Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк под ударом. Крупнейшие банки лишат ипотечных госсубсидий
Иллюстрация: РИА Новости

«Дом.РФ», который является оператором распределения бюджетных лимитов по льготным ипотечным программам, дал четкий сигнал игрокам рынка, которые решили ввести комиссии для застройщиков.

#БАНКИ#НОВОСТИ

«Дом.РФ» готов пересмотреть правила выдачи банкам субсидий из  бюджета страны на поддержку льготной ипотеки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора госкомпании Виталия Мутко. Именно «Дом.РФ» является оператором распределения бюджетных лимитов по льготным ипотечным программам.

Средства могут быть перераспределены в пользу банков, не вводивших для застройщиков комиссию за каждого покупателя жилья, берущего льготную ипотеку, — заявил Мутко.

Заявление Виталия Мутко в первую очередь касается большой тройки на банковском рынке — Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк с января 2024 г. пересмотрели условия выдачи ипотеки по льготным программам. Как рассказывал DK.RU, кредитные учреждения ввели комиссии 7,5–11% от суммы кредита для застройщиков, если покупатель оформляет ипотеку с господдержкой. Введений комиссий привело к скандалу, крупные застройщики, включая ГК ПИК, Setl Group, отказались сотрудничать с банками, которые берут комиссию. В ЦБ также остались недовольны решением кредитных учреждений и призвали найти решение проблемы. 

Издание отмечает, что совокупная доля Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка на ипотечном рынке России по итогам 2023 г. составляла 84,6%.

Источник на банковском рынке говорит, что заявление Виталия Мутко — прямой сигнал для крупных банков «об отлучении их от бюджетных лимитов». Однако вряд ли банки согласятся отменить комиссии.

Участники рынка недвижимости говорят, что Сбербанк и ВТБ в любом случае сохранят лидирующие позиции на ипотечном рынке. Так что весьма вероятно, что вскоре стоит ждать повышения стоимости квартир, говорит директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК А101 Рустам Азизов

Ранее DK.RU рассказывал, что застройщики начали пересматривать работу с банками, которые ввели для девелоперов комиссию по сделкам клиентов с льготной ипотекой.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров утверждал, что сейчас на рынке сложилась тупиковая ситуация, при этом выходом из нее на время может стать дифференцированное ценообразование. Эксперты говорили, что, если в ближайший месяц не будет найдено компромиссное решение, то «Россию может ждать обвал продаж на первичном рынке».

Автор: Екатерина Тарханова
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